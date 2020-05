Wraz z żoną składam swoje oświadczenie majątkowe, w którym pokazuję cały swój majątek - poinformował na konferencji prasowej prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski. I wezwał do tego samego premiera Morawieckiego i ministra Szumowskiego.

Reklama

Oświadczenie majątkowe Rafała Trzaskowskiego

Z oświadczenie majątkowego Rafała Trzaskowskiego wynika, że ma on dwa mieszkania. Jedno o powierzchni 79 mkw.; warte ok. 1 mln zł (dostał je w spadku po rodzicach) i drugie o powierzchni 103 mkw. wyceniane na 930 tys. zł (do spółki z żoną).

Wiadomo też, że jego żona jest współwłaścicielem działki - ma być warto 70 tys. zł). Jej majątek to też umowa dożywocia kawalerki o powierzchni 38 mkw. Szacowana wartość umowy to około 350 tys. zł.