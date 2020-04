Najlepiej na swoim i w nowym

Aż 84 proc. dorosłych Polaków w 2018 roku posiadało mieszkanie na własność - wynika z danych Eurostatu analizujących ówczesną sytuację na rynku nieruchomości. Co ciekawe, to jeden z najwyższych wyników wśród europejskich krajów. Wyższy odsetek osób mieszkających we własnych domach i mieszkaniach odnotowano w Rumunii – 96,4 proc., Chorwacji 90,1 proc., na Słowacji – 91,3 proc., Litwie 89,9 proc. i Węgrzech – 86,0 proc. Zupełnie inaczej sytuacja prezentuje się na zachodzie Europy, gdzie trend posiadania mieszkania na własność jest o wiele mniej popularny. Odzwierciedlają to chociażby Niemcy i Austria, tam 51,5 proc. oraz 55,4 proc. osób jest właścicielami mieszkań lub domów (RynekPierwotny.pl, dane 16.03.2020).

Prócz popularności posiadania mieszkania na własność, Polska przoduje pod względem udziału rynku pierwotnego w obrocie nieruchomościami. Oznacza to, że w kraju nad Wisłą preferowane są lokale nowe, oddane do użytku przez deweloperów. Z analizy HRE Investments opublikowanej w styczniu bieżącego roku wynika, iż ok. 47 proc. to udział sprzedaży nowych mieszkań na rodzimym rynku nieruchomości. Pod tym względem Polskę wyprzedzają jedynie Cypr i Malta, które powierzchniowo są znacznie mniejsze niż kraj nad Wisłą. Najniższy udział rynku pierwotnego odnotowano w Danii, jedynie 1,3 proc. Również we Francji nowe mieszkania stanowią niewielki udział, szacowany na 10,3 proc. Wyższy o 0,3 proc. wynik odnotowano w Wielkiej Brytanii, a u naszych zachodnich sąsiadów udział ten wyniósł 16,8 proc. (Opracowanie HRE Investments na podstawie danych Eurostatu. Dane za 2019 rok.).

Mieszkania pilnie poszukiwane

Wzrost liczby Polaków kupujących nieruchomości na własny użytek, widoczny jest na przestrzeni kilku lat. Analizując dane GUS, opracowane przez RynekPierwotny.pl, widać, że od 2015 r. liczba zakupionych lokali wzrosła o 53 694 do 203 603 mieszkań nabytych na wolnym rynku w 2018 roku. Trend ten wynika między innymi z przyczyn społeczno-historycznych, jak i ekonomicznych obserwowanych w naszym kraju. Młodzi Polacy powielają wzorce rodziców, którzy dorastając w czasach wysokiej inflacji, byli silnie przywiązani do własnej nieruchomości dającej poczucie bezpieczeństwa w niepewnych czasach. Z ekonomicznego punktu widzenia, rodacy preferują zakup od najmu, gdyż w kraju nad Wisłą od dekad występuje zjawisko deficytu mieszkaniowego, który w zeszłym roku był oceniony na ok. 2-2,5 mln lokali (RynekPierwotny.pl).

- Własna nieruchomość to dla Polaków życiowa inwestycja. Zakup wypada korzystniej cenowo od najmu, gdyż wynajem w aglomeracjach miejskich jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do zarobków obywateli. W dodatku własne mieszkanie zapewnia większą swobodę i komfort użytkowania - komentuje Karolina Opach, Kierownik Działu Sprzedaży w spółce Quelle Locum.