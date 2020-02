Reklama

Czy można w Warszawie kupić mieszkanie do 7000 zł za mkw.? Barometr Metrohouse i Gold Finance wskazuje, że takich transakcji w ostatnim kwartale 2019 r. było tylko 7 proc., podczas gdy jeszcze przed rokiem podobne ceny były widoczne aż w co czwartej transakcji. Jednak tak drastyczny brak "tanich” ofert nie może dziwić w kontekście obserwacji średniej ceny, która zbliża się do poziomu 10 tys. zł. za mkw. (9977 zł za mkw.). – Najczęściej spotykany przedział w stołecznych transakcjach to 9-10 tys. zł., który występował w 26 proc. transakcji. Warto podkreślić, że już 43 proc. transakcji na stołecznym rynku wtórnym jest zawierana w cenach powyżej 10 tys. zł za mkw.. Dla porównania przed rokiem było to 27 proc. - mówi Marcin Jańczuk, autor raportu Barometr Metrohouse i Gold Finance.

W innych największych miastach w Polsce nadal można kupić mieszkanie w cenie 5000 zł za mkw., choć podobnie jak w Warszawie, przedziały cenowe sprzedawanych lokali przenoszą się w stronę coraz wyższych wartości. Spośród największych miast dość duża dostępność stosunkowo niedrogich, przynajmniej w skali innych duży ośrodków, mieszkań występuje w Łodzi.

Natomiast w Gdańsku, czy Krakowie lokale w łódzkich cenach, gdzie średnia wynosi 4765 zł za mkw., są w zasadzie nieosiągalne. – Należy zwrócić uwagę, że w grupie dużych miast wzrasta odsetek mieszkań, których cena przekracza 10 tys. zł za mkw. W piątce największych miast (oprócz Warszawy) już 28 proc. sprzedawanych na rynku wtórnym mieszkań ma ceny ponad 10 tys. zł. za mkw. To wzrost o 8 pkt. proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku - mówi Marcin Jańczuk.

W Warszawie największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania w grupie cenowej między 400 a 600 tys. zł. W tym zakresie przeprowadzono połowę wszystkich transakcji. W dalszym ciągu prym wiodą mieszkania dwupokojowe oraz nieduże mieszkania trzypokojowe. 40 proc. transakcji dotyczy segmentu 35-50 mkw., a kolejne 26 proc. - metraży 50-65 mkw. Z kolei w innych największych miastach ruch transakcyjny rozpoczyna się już od poziomu 200 tys. zł. W zakresie cen 200-500 tys. zł dokonuje się 56 proc. transakcji. Nabywcy także preferują zakupy mieszkań między 30 a 65 mkw. (59 proc. transakcji).