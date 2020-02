Mimo to willa Les Cedres to jedna z najdrożej sprzedanych nieruchomości w ubiegłej dekadzie. Transakcję przeprowadzona w sierpniu zeszłego roku; posiadłość trafiła na rynek w 2017 roku. Jednak dopiero teraz dziennikarze Bloomberga ustalili jej właściciela: Rinata Achmetowa. To właściciel System Capital Management JSC, największego konglomeratu przemysłowego na Ukrainie.

Reklama

Rezydencja leży we Francji, na Lazurowym Wybrzeżu w miejscowości Saint-Jean-Cap-Ferrat. Projekt budynku to efekt pracy dwóch francuskich architektów. Sébastien-Marcel Biasini i Aaron Messiah wzorce czerpali m.in. z fin de siècle.

Budowlę zniesiono jeszcze w 1830 roku. Początkowo należała do gminy, potem trafiła m.in. do króla Belgii - Leopolda II. Obiekt ma blisko 18 tys. mkw. 14 luksusowych sypialni, prywatna biblioteka, sala kinowa i balowa, kaplica, kręgielnia, pełnowymiarowy basen olimpijski i stajnia na trzydzieści koni – lista jest długa.

Działka ma 14 ha.

Wiadomo też, że w Cap Farrat bywali m.in.: Winston Churchill, Charlie Chaplin czy Elizabeth Taylor.