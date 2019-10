Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że konieczne jest jednoczesne wyeliminowanie decyzji komisji weryfikacyjnej oraz decyzji prezydenta Warszawy. Zdaniem sądu pozwala to na uporządkowanie sytuacji. Jest to pierwsze takie orzeczenie ws. ze skarg na decyzje komisji weryfikacyjnej. Oznacza to, że po uprawomocnieniu się wyroku WSA sprawa wróci miasta i stołeczny ratusz będzie musiał ponownie rozpatrzyć wniosek dekretowy ws. tej nieruchomości.

W uzasadnieniu orzeczenia sędzia Anna Maria Wesołowska podkreśliła, że decyzja zwrotowa prezydenta Warszawy ws. nieruchomości przy Skorupki 6 i Wilczej rażąco narusza prawo i jest dotknięte wadą nieważności. Według WSA, uznana w decyzji ratusza konfiguracja użytkowania wieczystego rażąco narusza dekret.

Sąd zaznaczył przy tym, że komisja weryfikacyjna nie dostrzegła faktycznych przyczyn nieważności decyzji zwrotowej wydanej przez miasto. W związku z tym - zdaniem WSA - komisja weryfikacyjna, nie eliminując tych decyzji z obrotu poprzez stwierdzenie nieważności, również rażąco naruszyła prawo.

Decyzja zwrotowa ws. nieruchomości przy Skorupki 6 i Wilczej została wydana w grudniu 2014 r. W sprawie tej działki beneficjentka decyzji reprywatyzacyjnej nabyła prawa do roszczeń do tej nieruchomości za 90 tys. zł. Jak podawała komisja, w przypadku jednej z transakcji dot. roszczeń beneficjentka decyzji była zarówno pełnomocnikiem sprzedających, jak i osobą, która nabyła roszczenia. Komisja Weryfikacyjna postanowieniami z października i listopada 2018 r. komisja uznała, że decyzje zwrotowe ws. nieruchomości przy ul. Wilczej i Skorupki 6 zostały wydane z naruszeniem prawa i postanowił o uchyleniu tych decyzji.

Zdaniem komisji podczas procesu reprywatyzacyjnego nie zbadano przesłanki posiadania ani tego, czy wniosek dekretowy ws. nieruchomości przy ul. Skorupki 6 i Wilczej został złożony w terminie. Ponadto według komisji weryfikacyjnej przeniesienie roszczeń do nieruchomości było rażąco sprzeczne z interesem społeczny, a w sprawie nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych. W konsekwencji komisja uchyliła decyzję zwrotową. Postanowienie komisji weryfikacyjnej ws. Skorupki 6 i Wilczej zaskarżyli do WSA beneficjenci i warszawski ratusz.

Dotychczas - w lutym br. - WSA oddalił skargi na decyzje komisji weryfikacyjnej złożone przez strony postępowania, w tym przez m.st. Warszawa, w sprawach nieruchomości przy ul. Łochowskiej 38, Kazimierzowskiej 34 i we wrześniu Morszyńskiej 27. W mocy pozostały także decyzje komisji dotyczące dawnej ul. Królewskiej 39 i Jagiellońskiej 22. Większość rozpatrzonych decyzji komisji została jednak uchylona, w tym ta dotycząca ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska.

Orzeczenia WSA są nieprawomocne, przysługuje na nie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.