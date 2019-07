Program zakłada, że po spłacie części długu będzie możliwe umorzenie spłaty reszty. Ma być zachętą finansową dla warszawiaków do rozwiązania problemów zadłużenia przy wsparciu miasta. Mieszkańcy stolicy mogą składać wnioski o umorzenie w urzędach dzielnic lub Zakładach Gospodarowania Nieruchomościami. Program ma kilka wariantów, które można wybierać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Program na lata 2019-2030 jest adresowany do warszawiaków, którzy zalegają z opłatami za mieszkania komunalne i socjalne. Wniosek będą mogły składać osoby, które na 31 grudnia ub.r. miały zadłużenie (czynsz i media) i w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały złożą wniosek o umorzenie.

Jeśli najemca spłaci 40 proc. zadłużenia w ciągu trzech miesięcy od podpisania porozumienia, nastąpi umorzenie reszty długu po czterech latach wnoszenia terminowych opłat za czynsz. Natomiast przy spłacie 60 proc. zadłużenia w ratach do 5 lat przy długach do 10 tys. zł i w ciągu nawet 10 lat przy ponad 10 tys. zł zadłużenia reszta też zostanie umorzona.

Inny wariant programu powstał z myślą o lokatorach, którzy korzystają z ogrzewania elektrycznego w mieszkaniach komunalnych. Jeśli prąd jest głównym źródłem ciepła, to mieszkańcy mogą mieć anulowane 60 proc. długu przy spłacie 40 proc. długu do 5 lat przy zadłużeniu do 10 tys. zł i w ciągu 10 lat przy wyższej kwocie.

Kolejna nowość dotyczy spłaty długów z solidarną odpowiedzialnością: dług można podzielić na osoby zajmujące jeden lokal. Ma to zapobiegać przypadkom, gdy osoby pozostające w bardzo trudnej sytuacji życiowej dziedziczą długi czynszowe (po rodzicach, partnerach). Mieszkaniec, który wybierze ten wariant programu, spłaci tylko swoją część długu. Można dzielić dług na dwie, trzy osoby zależnie od tego, kiedy i ile osób mieszkało razem, gdy zaczęły narastać zaległości w opłatach. Jeśli lokator spełni wszystkie warunki, będzie spłacał tylko 60 proc. swojej części długu, reszta zostanie umorzona.

Ratusz przewiduje, że ta nowa forma częściowej spłaty i umorzenia długów będzie ważną pomocą dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, które nie są w stanie spłacić całości zadłużenia, ale mogą ponieść część kosztów. W założeniu program umożliwi im stabilizację życiową, a w niektórych przypadkach nawet ubieganie się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu (zajmowanego po wypowiedzeniu umowy najmu z tytułu zaległości czynszowych). Według szacunków z tej formy pomocy skorzysta kilka tysięcy warszawiaków.

Jak podał magistrat, do wprowadzonego w 2015 r. programu restrukturyzacji długów przystąpiły 3 tys. osób, które w ciągu ponad trzech lat wpłaciły do miejskiej kasy 64,3 mln zł. Program kończy się w grudniu tego roku.

Od 2014 r. mieszkańcy lokali komunalnych mogą także odpracować długi czynszowe (1,6 tys. porozumień i zmniejszenie zadłużenia o ponad 2,5 mln zł). Osoba, która zaczyna mieć opóźnienia w płaceniu czynszu, jest informowana o możliwości ubiegania się o jego obniżkę, o dodatek mieszkaniowy lub zamianę mieszkania na mniejsze z niższym czynszem. Dzięki temu rodzajowi pomocy liczba dłużników w Warszawie zmniejszyła się w 2018 r. o 15 tysięcy w porównaniu z 2011 r.