Meghan Markle i książę Harry przeprowadzają się niebawem do domu w Windsorze. Remont nieruchomości jak do tej pory kosztował ponad 3 miliony funtów, podaje "The Sun". Prace budowlane zostały sfinansowane przez rząd w ramach Sovereign Grant (coroczna wypłata na sfinansowanie oficjalnych obowiązków monarchy), dodaje.

Przeprowadzka się jednak opóźni, bo Meghan Markle i książę Harry chcą zainstalować specjalne okna dźwiękoszczelne; mają mieć aż trzy szyby. "Wszystko po to, aby zapobiec hałasowi samolotów wylatujących z położonego w sąsiedztwie lotniska Heathrow".

Koszty oszacowano na około 50 tys. funtów.