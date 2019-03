Choć dzisiaj ta zasada niekoniecznie już obowiązuje, to jednak apartamenty lub penthousy usytuowane w starszych budynkach nierzadko składają się z dwóch poziomów. Wśród czterech głównych rynków mieszkaniowych w Polsce najwięcej, bo 453 takich mieszkań czeka na nowych właścicieli we Wrocławiu. W Warszawie na rynku dostępnych jest 317, w Krakowie 216, a w Poznaniu 96 tego typu lokali.

Plusy dodatnie i ujemne

Mieszkania dwupoziomowe mają zarówno swoich zagorzałych entuzjastów, jak i zdeklarowanych antagonistów. Agata Polińska z serwisu Otodom wyjaśnia, że "zwolennicy mieszkań dwupoziomowych wskazują na poczucie większej przestrzeni i swobody, niż w zwykłych lokalach. Ponadto dwa poziomy umożliwiają ciekawą aranżację wnętrza. Z kolei przeciwnicy takiego rozwiązania zaznaczają, że krążenie pomiędzy pokojami, łazienką, garderobą czy kuchnią, które zlokalizowane są na różnych poziomach może być na co dzień uciążliwe". Poza tym same schody zajmują trochę miejsca, a przestrzeń pod nimi trudno jest sensownie zagospodarować.

Od tysięcy do milionów

Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom podaje, iż "najdroższe dwupoziomowe mieszkanie w Polsce znajduje się w stolicy, w budynku Złota 44. Za lokal mieszkalny zlokalizowany na 52 piętrze w tej najbardziej prestiżowej w naszym kraju inwestycji mieszkaniowej trzeba zapłacić blisko 12 mln zł. W pozostałych miastach najdroższe lokale nie osiągają już tak wysokich cen, jak w Warszawie. W Krakowie najwyższa całkowita stawka za mieszkanie dwupoziomowe to 5,2 mln zł. We Wrocławiu 1,8 mln zł, a w Poznaniu 1,15 mln zł. Jeśli chodzi o najtańsze lokale mieszkalne rozstawione na dwóch poziomach, to w Warszawie za kawalerkę o powierzchni 25 mkw. trzeba zapłacić 199,9 tys. zł. W Krakowie najniższa cena za tego typu nieruchomość to 235 tys. zł, we Wrocławiu to 180,9 tys. zł. W Poznaniu za 189,2 tys. zł na chętnych czeka 2-pokojowe mieszkanie o metrażu 30 mkw.