Wyróżnia je połączenie prestiżowych obiektów handlowo-biurowych z walorami turystycznymi miast. Rewitalizacja historycznych budynków, takich jak CEDET w Alejach Jerozolimskich, oraz budowa nowych obiektów premium, jak Ethos na Placu Trzech Krzyży, przekłada się na wzrost zainteresowania turystów i klientów, a w efekcie inwestorów. Eksperci CBRE prognozują, że w ciągu najbliższych 10 lat zasoby powierzchni handlowej na polskich high streets mogą zwiększyć się o 15-20 proc.

– High streets to najbardziej prestiżowe adresy w miastach, najważniejsze ulice handlowe, które pełnią kilka funkcji jednocześnie. Są zlokalizowane w centrach miast, z dobrym dojazdem, blisko popularnych, miejskich obiektów turystycznych. Przyciągają zarówno najbardziej prestiżowe marki, jak również te lokalne i unikalne, co mocno wpisuje się w rozwijający się trend poszukiwania wyjątkowych produktów przez polskich konsumentów. Paradoksalnie, rozwojowi ulic handlowych sprzyja ograniczenie handlu w niedziele – zamknięte supermarkety powodują, że ludzie coraz chętniej spacerują po mieście w celach rozrywkowych i wybierają te miejsca, gdzie oferta usług jest najszersza. Dzięki temu na miejskich pasażach powstają nowe obiekty gastronomiczne i wzrasta liczba osób, które przy okazji robią tam zakupy – mówi Renata Kamińska, ekspert ds. ulic handlowych w CBRE.

CBRE prognozuje, że w ciągu 10 lat na polskich ulicach handlowych nastąpi przyrost powierzchni handlowej o ok. 15-20 proc. Wzrost ten będzie związany zarówno z powstawaniem nowych ulic jak i rozwojem już istniejących. Będą temu sprzyjać takie czynniki jak bardzo niski poziom pustostanów w najlepszych warszawskich galeriach handlowych, wynoszący obecnie tylko 2 proc., oraz zakaz handlu w niedzielę, który sprzyja rozwojowi oferty food&beverage na ulicach

1. Nowy Świat w Warszawie

Obowiązkowy punkt każdej turystycznej wizyty w Warszawie, jedno z najpopularniejszych miejsc spotkań towarzyskich i najbardziej znana ulica handlowa w Polsce – tak jednym zdaniem można opisać Nowy Świat. I choć w tym kontekście nasuwają się przede wszystkim skojarzenia modowe, to Nowy Świat aż w 60 proc. zajmują najemcy z branży gastronomicznej – ulica jest coraz bliżej miana "najdłuższej restauracji" współczesnej Europy. Udział najemców modowych spadł tu o 3 p.p. w ciągu ostatnich trzech lat. Dopełnieniem tej ulicy jest Krakowskie Przedmieście, przede wszystkim o turystycznym charakterze, które w tym roku zostało wzbogacone o najbardziej luksusowy hotel w Polsce – Raffles Europejski. Wkrótce mogą pojawić się w nim nieobecne dotąd na polskim rynku marki modowe. Obiekt w połączeniu z ofertą pobliskiego Metropolitana i Moliera 2 nadaje tej okolicy najbardziej prestiżowy charakter w Polsce.

2. Marszałkowska w Warszawie

Zakupy na Marszałkowskiej to przede wszystkim dom towarowy Wars Sawa Junior – budynek z długą handlową historią, do dziś pewna inwestycja dla wszystkich jego najemców. Ulica ma 3,6 km i choć tylko część jej długości można nazwać "high street", to drugie miejsce w rankingu CBRE zajmuje nie bez powodu – znajduje się w centrum miasta, może pochwalić się doskonałym dojazdem, wysokim prestiżem i bliskością innych kluczowych handlowych ulic takich jak Chmielna, Krucza czy Aleje Jerozolimskie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w ostatnim czasie swoje flagowe showroomy postanowiły otworzyć marki takie jak Volvo czy Ikea ze swoim innowacyjnym konceptem Centrum Ikea dla Firm.

3. Chmielna w Warszawie

Od wymienionych wyżej ulic, Chmielną odróżnia przede wszystkim zdecydowanie bardziej kameralny charakter. Luksusowe sklepy w małych lokalach z dużymi witrynami, przeplatane uroczymi kawiarniami i podwórzami, w których kryją się różnorodne restauracje, a także znacząco ograniczony ruch samochodowy nadają jej wyjątkowego miejskiego klimatu. A potencjał Chmielnej nadal rośnie. To tu ma powstać Implant – nowoczesny obiekt o powierzchni 5 tys. mkw., w którym znajdą się lokale gastronomiczne, usługowo-handlowe i szkoleniowe. Będzie można w nim odwiedzać m.in. butiki polskich projektantów.

4. Floriańska w Krakowie

Wartość wydatków turystów w Krakowie szacuje się na 5,5 mld zł rocznie – wynika z raportu CBRE "Krakowskie Ulice Handlowe". To ogromna kwota, wydawana przede wszystkim w okolicach Rynku Głównego, np. w trakcie zakupów na ulicy Floriańskiej. Krakowskie ulice handlowe wyróżnia przede wszystkim duża liczba butików z akcesoriami, np. biżuterią i galanterią. Oprócz luksusowych zagranicznych marek modowych można tu spotkać wyjątkowo dużo tych rodzimych, niemasowych, często nawet niedostępnych przez internet. Bardzo dobrze widoczny jest tu trend zamiany lokali modowych na gastronomiczne – te pierwsze jeszcze w 2014 r. stanowiły aż 36 proc. najemców, by w 2018 spaść do poziomu 27 proc. A kawiarni i restauracji jest coraz więcej – w analogicznym okresie ich liczba wzrosła o 6 p.p.

5. Długi Targ i Długa w Gdańsku

To typowy przykład ulicy handlowej, na której rozwój handlu jest ściśle związany z turystyką. Położenie blisko rynku i obowiązkowych punktów dla wszystkich zwiedzających miasto przyciąga rzesze turystów. Tu handel ma inny wymiar – dominuje ten drobny, lokalny i pamiątkowy. Jego kwintesencją jest coroczny Jarmark św. Dominika, który łączy handel z wydarzeniami kulturalnymi.

6. Plac Trzech Krzyży w Warszawie

To tu zlokalizowanych jest najwięcej luksusowych marek w stolicy oraz najlepsze restauracje. Dużym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim luksusowe lokale handlowe w przebudowanym ostatnio handlowo-biurowym budynku Ethos, przyciągającym najbardziej prestiżowe marki. Plac Trzech Krzyży jest położony w ciągu Traktu Królewskiego, a jego przedłużeniem jest ulica numer jeden na mapie polskiego handlu – Nowy Świat.

7. Półwiejska w Poznaniu

Półwiejska prowadzi prawie do Starego Rynku, z którym dzieli ją ulica Wrocławska, i sąsiaduje z prestiżową dzielnicą biurową. Mnogość małych i dużych butików oraz restauracji buduje jej potencjał zakupowy. Dopełnieniem jest Stary Browar, w 2005 r. uznany za najlepsze centrum handlowe średniej wielkości na świecie przez ICSC (International Council of Shopping Centers).

8. Świdnicka we Wrocławiu

Domy handlowe przy Świdnickiej zaczęły powstawać już w XIX wieku. Obecnie klientów przyciągają przede wszystkim domy handlowe Renoma i Arkady. Oprócz handlu, na ulicy wyłączonej z ruchu kołowego, kwitnie życie towarzyskie. To także trasa do popularnych miejsc rozrywki: Teatru Muzycznego "Capitol", Dolnośląskiego Centrum Filmowego oraz knajp i pubów wzdłuż ulicy Bogusławskiego.

9. Aleje Jerozolimskie w Warszawie

Podobnie jak w przypadku Marszałkowskiej, z którą krzyżują się Aleje Jerozolimskie, nie całą długość ulicy można nazwać "handlową". Jednak to tu znajduje się dom handlowy VitkAc z markami luksusowymi, niedawno sprzedany i odrestaurowany – zabytkowy CEDET, a do Złotych Tarasów przy ul. Złotej jest rzut beretem.

– CEDET to jedna z pierwszych transakcji "highstreetowych” na rynku polskich nieruchomości handlowych. W stolicy ulice handlowe czerpią wyraźne korzyści z deficytu powierzchni w centrach handlowych i przechodzą duże zmiany. Aleje Jerozolimskie są tego najlepszym przykładem – prace prowadzone głównie na odcinku od ulicy Marszałkowskiej do Nowego Światu takie jak modernizacja Rotundy czy właśnie odrestaurowanie CEDET-u wzmacniają wizerunek ulicy i przyciągają nowe marki, deweloperów i inwestorów – podkreśla Renata Kamińska z CBRE.

10. Krupówki w Zakopanem

Handel na zakopiańskich Krupówkach wyrósł na turystyce. Od pełnej góralskiego folkloru alei spacerowej do ulicy handlowej – tak można nazwać ewolucję tego wyjątkowego miejsca. Dziś można tam znaleźć wszystko: sklepy z góralskimi pamiątkami, popularne marki modowe, prestiżowe butiki, obiekty gastronomiczne z typowo lokalną kuchnią i luksusowe restauracje. W grudniu został tutaj otwarty nowy obiekt handlowy – Centrum Handlowe Krupówki 40.