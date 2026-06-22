Czy to dobry moment na zakup mieszkania? Wyniki sondażu mówią same za siebie

Zmiana nastrojów wobec zakupu nieruchomości w 2026 roku

W porównaniu do tego samego okresu 2025 r., mniej badanych uważa, że mamy obecnie dobry moment na zakup nieruchomości (spadek o 2 punkty procentowe). Jednocześnie więcej osób twierdzi, że jest to zły czas na takie decyzje (42 proc. wobec 39 proc.).

Zdaniem autorów badania „To my. Polacy o nieruchomościach – II kwartał 2026”, jednym z powodów takiej oceny sytuacji mogą być ceny nieruchomości; 84 proc. badanych określa je jako wysokie lub bardzo wysokie. To o 4 p.p. więcej niż w II kwartale 2025 r.

Autorzy zauważyli, że choć dla nabywców ceny mogą być barierą, to dla właścicieli rozważających sprzedaż sytuacja wygląda inaczej. W II kwartale 2026 r. 39 proc. badanych uznało, że to dobry moment na sprzedaż nieruchomości – to o 5 p.p. więcej niż w II kwartale 2025 r.

Wysokie ceny nieruchomości jako główna bariera

„Pozytywne oceny momentu na sprzedaż wyraźnie przeważają nad negatywnymi: przeciwnego zdania jest bowiem 26 proc. ankietowanych. Jednocześnie 35 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania. To pokazuje, że choć sprzedaż jest dziś oceniana lepiej niż rok wcześniej, to rynek nadal nie jest dla wszystkich oczywisty i czytelny” - wskazali przedstawiciele portalu.

Ponadto, zdaniem 61 proc. respondentów obecnie mało kto z ich otoczenia może pozwolić sobie na kupno mieszkania lub domu, a 45 proc. wskazuje, że bardzo ciężko dziś dostać kredyt mieszkaniowy. „To wciąż wysokie wyniki, chociaż nieco niższe niż w II kwartale 2025 roku, co może mieć związek m.in. z obniżkami stóp procentowych” - zauważyli autorzy.

Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – II kwartał 2026” zostało zrealizowane w maju przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl na reprezentatywnej grupie 1003 dorosłych Polaków.