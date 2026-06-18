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Kupił dwa mieszkania w Albanii. "To Polska lat 90." i bardzo niskie czynsze

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
18 czerwca 2026, 09:01
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Albania
Kupił dwa mieszkania w Albanii. "To Polska lat 90." i bardzo niskie czynsze/Shutterstock
Łukasz Nowicki odnalazł swój azyl w Albanii, kupując w Sarandzie dwa apartamenty. Znany aktor i prezenter nie ukrywa fascynacji tym krajem, który w wielu aspektach przypomina mu Polskę sprzed lat. Jednak życie w "krainie orłów" ma też swoje cienie. Ile naprawdę kosztuje utrzymanie nieruchomości w Albanii i z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się tam obcokrajowcy?

Łukasz Nowicki oraz jego żona, Olga Paszkowska, zainwestowali w Albanii, kupując w Sarandzie dwa mieszkania. Jedno z nich posiada widok na morze, drugie to penthouse na ostatnim piętrze. Aktor przyznaje "Wirtualnej Polsce", że kraj ten urzekł go klimatem, luzem oraz autentycznością. Nowicki opisuje Albanię jako miejsce "niedoskonałe", które przypomina mu Polskę lat 90. – czas, w którym wszystko było nieco bardziej niepoukładane, ale też bardziej "dzikie".

Niski czynsz w Albanii

Jednym z największych zaskoczeń dla wielu osób jest sposób, w jaki Nowicki rozlicza koszty utrzymania swoich mieszkań. Opłaty są symboliczne. Aktor zdradził w podcaście "Mężczyzna jest człowiekiem", że za czynsz płaci zaledwie 100 euro rocznie.

System płatności jest równie nietypowy, co cena. Nowicki rozlicza się w pobliskim sklepiku u mężczyzny, który prowadzi zeszyt z zapisanymi nazwiskami czy narodowościami klientów. "Polako" – tak widnieje nazwa na stronie poświęconej Nowickiemu. Płatność odbywa się gotówką, bez kasy fiskalnej, a sprzedawca po prostu stawia kreskę w zeszycie. To rozwiązanie kosztuje aktora zaledwie 8 euro miesięcznie.

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Dlaczego Albania? "Kozacki" kraj w drodze do UE

Aktor zauważa, że Albania zmienia się w bardzo szybkim tempie. Dawny "Dziki Zachód", który pamięta sprzed 19 lat, powoli odchodzi do lamusa. Tirana staje się nowoczesną metropolią, a kraj – zdaniem Nowickiego – za kilkanaście lat dołączy do Unii Europejskiej.

Nowicki ceni w Albanii to, co nazywa "doskonałością w niedoskonałościach". Jednak ta szybkość rozwoju ma swoją cenę. Aktor zaznaczał w rozmowie z Onetem, że Albania staje się coraz droższa, a branża budowlana nie zawsze nadąża za rosnącymi cenami nieruchomości.

Ciemne strony. Infrastruktura i "albański standard"

Mimo sympatii do kraju, Nowicki nie ukrywa frustracji wynikającej z różnic cywilizacyjnych. Prezenter przyznaje, że jest "zdeprawowany komfortem", do którego przyzwyczaiła go Polska. Wymienia szereg problemów, które mogą irytować obcokrajowców:

  • Usterki w budynkach: Częste awarie windy, problemy z pompami wodnymi czy przerwy w dostawie prądu.
  • Brak urbanistyki: Deweloperzy budują apartamentowce, ale często zapominają o drogach, chodnikach czy terenach zielonych.
  • Jakość wykończenia: Nowicki narzeka na "albański standard" remontów. Prace są wykonywane tanio, ale nietrwale, co sprawia, że po miesiącu usterki powracają.

Aktor wspominał też w rozmowie z Onetem o specyficznym podejściu do pracy. Jeśli fachowiec remontujący mieszkanie otrzyma telefon od członka rodziny, który potrzebuje pomocy, bez wahania przerwie zlecenie u klienta. Rodzina jest w Albanii wartością nadrzędną, co dla osób przyzwyczajonych do polskich terminów i planowania, bywa wyzwaniem.

Albania według Nowickiego to zatem kraj pełen kontrastów – z jednej strony fascynujący, z drugiej strony wymagający dużej cierpliwości od każdego, kto postanowi zainwestować tam swój kapitał.

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Źródło Wirtualna Polska
Tematy: mieszkanieAlbaniaŁukasz Nowicki
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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