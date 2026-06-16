Mieszkanie na wynajem. Tyle trzeba płacić w największych miastach

Liczba mieszkań na wynajem

Z raportu wynika, że w maju liczba mieszkań wynajętych lub wycofanych z rynku wyniosła ok. 43 tys., co oznacza spadek o ok. 2 proc. miesiąc do miesiąca i 4 proc. rok do roku. Jednocześnie liczba nowych ofert wzrosła do ok. 46 tys. mieszkań, a więc była większa niż w kwietniu. Całkowita oferta zwiększyła się do ok. 86 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 13 proc. rok do roku.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że na tle całego kraju wyróżnia się Gdańsk, gdzie w maju liczba dostępnych mieszkań na wynajem spadła trzeci miesiąc z rzędu – do ok. 3,3 tys. lokali (o 3 proc. m/m), podczas gdy w większości dużych miast oferta rośnie. „Ten rynek od lat rządzi się jednak innymi prawami. W przeciwieństwie do Warszawy czy Krakowa, Gdańsk jest silnie uzależniony od sezonu turystycznego. Wraz z nadejściem cieplejszych miesięcy część mieszkań jest wycofywana z rynku najmu długoterminowego i trafia do oferty krótkoterminowej skierowanej do turystów” - wyjaśnili.

Zgodnie z przekazanymi danymi, w Warszawie oferta mieszkań na wynajem zwiększyła się do ok. 16,2 tys. mieszkań (o 5 proc. r/r), w Krakowie do 7,9 tys. (o 20 proc.), a we Wrocławiu do 6,5 tys. lokali (o 18 proc.). Wzrost odnotowano także w Łodzi, gdzie oferta wynosi ok. 3 tys. mieszkań (11 proc.) oraz Katowicach (2,4 tys., o 4 proc.). Wyjątkiem jest Poznań, gdzie liczba ofert nie zmieniła się w porównaniu z ubiegłym rokiem i wynosi ok. 3,3 tys.

Mieszkanie na wynajem: wysokość czynszu

Z analizy wynika, że w maju w większości dużych miast mediany czynszów nie zmieniły się względem kwietnia lub nieznacznie spadły. W Warszawie średni czynsz utrzymał się na poziomie ok. 4,2 tys. zł ( o 7 proc. mniej r/r), w Krakowie wynosił 3 tys. zł (0 proc.), a we Wrocławiu spadł do ok. 2,7 tys. zł (o 4 proc.). W Poznaniu mediana wyniosła ok. 2,5 tys. zł (o 4 proc. mniej r/r), w Łodzi – 2,1 tys. zł (o 5 proc. mniej), a w Gdańsku – ok. 3 tys. zł (0 proc.). Wyjątkiem pozostają Katowice, gdzie czynsze są o ok. 10 proc. wyższe niż przed rokiem.