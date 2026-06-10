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Polacy znów ruszyli po kredyty hipoteczne. BIK podaje nowe dane

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
dzisiaj, 12:05
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Polacy znów ruszyli po kredyty hipoteczne. BIK podaje nowe dane
Polacy znów ruszyli po kredyty hipoteczne. BIK podaje nowe dane/Shutterstock
W maju 2026 r. Polacy wyraźnie częściej pytali o kredyty mieszkaniowe niż rok wcześniej. Liczba zapytań wzrosła o 16,9 proc. rok do roku, a jednocześnie zwiększyła się także kwota, o jaką wnioskowano – o 8,1 proc. – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

Dwucyfrowy wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi

W maju 2026 r. liczba zapytań o kredyty mieszkaniowe była o 16,9 proc. wyższa niż w maju 2025 r., a kwota kredytu, o który wnioskowano, była o 8,1 proc. wyższa niż w maju 2025 r. – podało w środę Biuro Informacji Kredytowej.

„O 32,7 proc. w ujęciu rocznym wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w maju 2026 r. - informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wartość Indeksu oznacza, że w maju 2026 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 32,7 proc. niż w maju 2025 r.” – poinformowało w środę Biuro Informacji Kredytowej.

Coraz więcej chętnych na własne M

Z danych BIK wynika, że w maju 2026 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 45,09 tys. osób wobec 38,57 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 16,9 proc. w ujęciu rocznym. Jednocześnie o 6,7 proc. wzrosła liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu do kwietnia br. Z kolei średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w maju br. 505,59 tys. zł i była wyższa o 8,1 proc. niż w maju 2025 r.

„O dobrej sytuacji popytowej świadczy większa o blisko 17 proc. r/r liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w maju tego roku. Dynamika ta jednak z miesiąca na miesiąc będzie spadała, co jest bezpośrednio związane z efektem bazy, tzn. w kolejnych miesiącach będziemy porównywać się do miesięcy już z okresu ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych” – powiedział cytowany w informacji prasowej główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe to wskaźnik, który mierzy zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce. Indeks ten pokazuje, jak zmienia się wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe składanych przez klientów indywidualnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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Źródło PAP
Tematy: nieruchomościkredyty hipotecznetwoje pieniądzepopyt na mieszkania
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oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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