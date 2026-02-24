Poznań kontynuuje walkę z niebezpiecznym azbestem. W 2026 roku magistrat przeznaczył na ten cel 300 tys. złotych. Program oferuje ogromne ułatwienie: miasto pokrywa całość wydatków związanych z likwidacją szkodliwych materiałów. Wyłoniony przez urząd wykonawca nie tylko zdemontuje stare płyty z dachu czy ścian, ale także bezpiecznie je przetransportuje i unieszkodliwi na specjalistycznym składowisku.

Kto może dostać dofinansowanie?

Z programu skorzysta szeroka grupa odbiorców. Urzędnicy czekają na zgłoszenia od osób, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości na terenie Poznania. Wnioski mogą składać osoby fizyczne (w tym właściciele domów i użytkownicy ogródków działkowych ROD), przedsiębiorcy prowadzący działalność w mieście, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne.

Reklama

Uczestnicy mają do wyboru dwa warianty pomocy. Pierwszy to pełen pakiet, czyli demontaż i wywóz azbestu. Druga opcja obejmuje tylko transport, jeśli właściciel zdjął już materiał we własnym zakresie i odpowiednio go zabezpieczył.

Reklama

Czego miasto nie usunie?

Choć program jest hojny, istnieją konkretne wyjątki. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie mogą prosić o demontaż elewacji, ścian wewnętrznych ani rur azbestowych. Z kolei osoby fizyczne i firmy nie otrzymają pomocy przy demontażu izolacji, uszczelek, materiałów włókienniczych czy rur. Warto dokładnie sprawdzić te wytyczne przed wysłaniem dokumentów, aby uniknąć odrzucenia wniosku.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Czas ucieka – nabór trwa tylko do 31 marca. Urzędnicy rozpatrują wnioski według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania puli pieniędzy. Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby:

Pocztą: na adres Wydziału Klimatu i Środowiska UMP (ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań) .

. Elektronicznie: przez ePUAP (liczy się data wpływu na skrzynkę urzędu).

(liczy się data wpływu na skrzynkę urzędu). Osobiscie: w punkcie podawczym Wydziału Klimatu i Środowiska.

Azbest to "cichy zabójca". Stare dachy i płyty elewacyjne z czasem kruszeją, uwalniając do powietrza mikroskopijne włókna. Wdychanie ich prowadzi do ciężkich chorób płuc, w tym nowotworów.