Poznań kontynuuje walkę z niebezpiecznym azbestem. W 2026 roku magistrat przeznaczył na ten cel 300 tys. złotych. Program oferuje ogromne ułatwienie: miasto pokrywa całość wydatków związanych z likwidacją szkodliwych materiałów. Wyłoniony przez urząd wykonawca nie tylko zdemontuje stare płyty z dachu czy ścian, ale także bezpiecznie je przetransportuje i unieszkodliwi na specjalistycznym składowisku.

Kto może dostać dofinansowanie?

Z programu skorzysta szeroka grupa odbiorców. Urzędnicy czekają na zgłoszenia od osób, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości na terenie Poznania. Wnioski mogą składać osoby fizyczne (w tym właściciele domów i użytkownicy ogródków działkowych ROD), przedsiębiorcy prowadzący działalność w mieście, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne.

Reklama

Uczestnicy mają do wyboru dwa warianty pomocy. Pierwszy to pełen pakiet, czyli demontaż i wywóz azbestu. Druga opcja obejmuje tylko transport, jeśli właściciel zdjął już materiał we własnym zakresie i odpowiednio go zabezpieczył.

Reklama

Czego miasto nie usunie?

Choć program jest hojny, istnieją konkretne wyjątki. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie mogą prosić o demontaż elewacji, ścian wewnętrznych ani rur azbestowych. Z kolei osoby fizyczne i firmy nie otrzymają pomocy przy demontażu izolacji, uszczelek, materiałów włókienniczych czy rur. Warto dokładnie sprawdzić te wytyczne przed wysłaniem dokumentów, aby uniknąć odrzucenia wniosku.

35 000 zł na nowy piec. Wnioski o dofinansowanie do 31 lipca 2026 r.
35 000 zł na nowy piec. Wnioski o dofinansowanie do 31 lipca 2026 r.

Zobacz również

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Czas ucieka – nabór trwa tylko do 31 marca. Urzędnicy rozpatrują wnioski według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania puli pieniędzy. Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby:

  • Pocztą: na adres Wydziału Klimatu i Środowiska UMP (ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań).
  • Elektronicznie: przez ePUAP (liczy się data wpływu na skrzynkę urzędu).
  • Osobiscie: w punkcie podawczym Wydziału Klimatu i Środowiska.

Azbest to "cichy zabójca". Stare dachy i płyty elewacyjne z czasem kruszeją, uwalniając do powietrza mikroskopijne włókna. Wdychanie ich prowadzi do ciężkich chorób płuc, w tym nowotworów.