W ujęciu ogólnym Europa wchodzi w fazę nowej równowagi, głównie dzięki stabilizacji stóp procentowych, które nadal pozostają wyższe niż przed 2020 rokiem. Oznacza to brak gwałtownych skoków wartości mieszkań, większą selektywność inwestorów oraz przewagę najmu nad własnością. Regionalna inflacja zdaje się być pod kontrolą, lecz mimo widocznej tendencji stabilizacji kosztów materiałów i robocizny koszty budowy wciąż pozostają wysokie. Nie przełoży się to jednak na powrót cen do poziomów sprzed pandemii - oceniła Krystyna Helińska, Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej

Rynek mieszkaniowy: najem na czele, co z cenami?

Ekspertka uważa, że popyt mieszkaniowy będzie rósł w sposób nierównomierny - najsilniej w dużych metropoliach, regionach charakteryzujących się migracją wewnętrzną i zagraniczną oraz w krajach z aktywną polityką mieszkaniową (Austria, Holandia, Finlandia).

Na rynku mieszkaniowym segment najmu będzie rozwijał się szybciej niż własność, ponieważ ceny lokali wzrosną umiarkowanie na poziomie 1-4 proc. Najwyższą dynamikę progresji wykażą Hiszpania, Portugalia, Irlandia oraz Holandia. Z kolei w krajach takich jak Niemcy, Francja, Belgia, Skandynawia spodziewana jest stabilizacja cen lub jedynie ich minimalny przyrost, w efekcie wynajem pozostanie dominującą formą funkcjonowania rynku - ocenia.

W 2026 roku czynsze będą rosły szybciej niż ceny zakupu w większości stolic UE, przy największej presji czynszowej w Dublinie, Amsterdamie, Berlinie, Wiedniu czy Sztokholmie - tłumaczy Helińska.

Mieszkania czynszowe (PRS + sektor społeczny) będą kluczowym trendem, głównie ze względu na utrudniony dostęp do kredytów, zmiany demograficzne (wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych, migracje) oraz wzrost mobilności zawodowej.

Zmiany w najmie krótkoterminowym

W obszarze polityki mieszkaniowej bieżący rok będzie czasem regulacji oraz przedsięwzięć publicznych, przede wszystkim za sprawą wdrażania przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego (Airbnb), które wejdą w życie w wielu krajach europejskich. W efekcie część mieszkań wróci na rynek najmu długoterminowego, a stawki w centrach mogą się ustabilizować. Równolegle widoczny będzie wzrost inwestycji publicznych w mieszkania czynszowe, szczególnie w Austrii, Holandii, Finlandii, Francji i Niemczech, które zwiększą finansowanie sektora społecznego.

Wszystko to odbędzie się przy utrzymującej się presji na poprawę efektywności energetycznej budynków. W 2026 roku wejdą w życie kolejne elementy pakietu Fit for 55, obejmujące obowiązek modernizacji starszych budynków oraz zaostrzone normy dla nowych realizacji - wyjaśnia ekspertka.

Jakie będą najważniejsze trendy europejskie 2026 roku?

● nastąpi konwersja biur na mieszkania i to będzie jeden z głównych trendów dekady,

● w wielu krajach najem stanie się dominującą formą zamieszkania,

● będzie mniej mieszkań dostępnych w ramach najmu krótkoterminowego, a więcej w obszarze długoterminowego,