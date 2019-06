Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Ceny najtańszych mieszkań, które oferujemy zaczynają się od 170 tys. zł. Lokale w tej kwocie można kupić w inwestycji Słoneczne Miasteczko w Krakowie. W Warszawie, Wrocławiu, czy Gdańsku, z uwagi na specyfikę lokalizacji danych inwestycji, ceny mieszkań zaczynają się od 250 tys. zł.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development odpowiedzialny za sprzedaż i marketing

W Warszawie najkorzystniejsze cenowo oferty mamy w osiedlu Miasto Moje, położonym na Białołęce. Kawalerkę można kupić w nim za 210 tys. zł, mieszkanie dwupokojowe za 271 tys. zł, a ceny mieszkań trzypokojowych zaczynają się od 299 tys. zł. Bardzo atrakcyjne ceny oferujemy też w naszym nowym projekcie Ursus Centralny, gdzie ceny mieszkań dwupokojowych zaczynają się od 292 tys. zł. W Poznaniu już od 267 tys. zł dostępne są trzypokojowe minidomy w osiedlu Chilli City, natomiast w szczecińskiej Panoramice najtańsza kawalerka kosztuje 191 tys. zł.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

Ceny wrocławskich mieszkań w naszej ofercie zaczynają się od nieco ponad 250 tys. zł. W tej kwocie dostępne są lokale dwupokojowe o powierzchni 35 mkw. w osiedlach społecznych Cztery Poru Roku, Forma i Słoneczne Stabłowice. W cenie, poza samym lokalem, klienci zyskują liczne dodatkowe walory, jak własny, osiedlowy klub fitness i klub mieszkańca, sąsiedztwo rzeki, czy w pełni zagospodarowane miejsca do wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

Mieszkania w bardzo przystępnych cenach oferujemy także w Łodzi i Poznaniu. Przykładowo, 45-metrowy lokal w poznańskiej inwestycji Przylesie Marcelin można kupić za niespełna 300 tys. zł.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W inwestycji Apartamenty Przy Arsenale, zlokalizowanej w centrum Warszawy przy alei Solidarności najmniejsze mieszkanie ma powierzchnię 26 mkw. i kosztuje 452 tys. zł. Na warszawskim Tarchominie w projekcie Moja Północna, położonym przy ulicy Kościeszów mieszkanie o najmniejszej powierzchni 35 mkw. można kupić w kwocie 281 tys. zł. W projekcie Wolne Miasto w Gdańsku Ujeścisko można nabyć lokal o metrażu 33 mkw. w cenie 255 tys. zł.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Najtańsze mieszkania w naszej ofercie można znaleźć na Targówku w inwestycji Warszawski Świt, zlokalizowanej przy ulicy Poborzańskiej, gdzie lokal dwupokojowy o powierzchni 39 mkw. kosztuje ponad 309 tys. zł brutto. W budynku Willa Ochota przy ulicy Mszczonowskiej w Warszawie, którego budowa dobiega końca, mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 33 mkw. można z kolei nabyć w cenie 382 tys. zł brutto. Aby zostać właścicielem lokalu jednopokojowego o metrażu ponad 41 mkw. w warszawskiej inwestycji Apartamenty Okopowa 59A, zlokalizowanej na pograniczu warszawskiej Woli i Śródmieścia, trzeba dysponować kwotą 483 tys. zł brutto.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Najtańszymi mieszkaniami w naszej ofercie są usytuowane na parterze kawalerki o powierzchni nieco poniżej 35 mkw. w warszawskiej inwestycji Omulewska 26, które można kupić w cenie około 300 tys. zł.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

W inwestycji Zielona Dolina na warszawskiej Białołęce mamy ostatnie, gotowe do zamieszkania lokale o powierzchni 69 mkw. w cenie 5700 zł za mkw. Na Bliskiej Woli w osiedlu wyróżnionym przez klientów jako "Top najlepszych osiedli mieszkaniowych", jednopokojowe mieszkania o metrażu od 18 mkw. do 27 mkw. są dostępne w cenach od 261 tys. zł do 346 tys. zł. To lokale o podwyższonym standardzie, z panoramicznymi oknami, z widokiem na centrum Warszawy.

Nieco ponad 237 tys. zł kosztuje nowoczesne, designerskie mieszkanie o powierzchni 34 mkw. w osiedlu Nowe Tysiąclecie w Katowicach, położone jednocześnie blisko centrum miasta i w otulinie parku krajobrazowego.

Za mieszkanie o metrażu około 24 mkw. w apartamentowo-komercyjnym budynku Hanza Tower w samym centrum Szczecina trzeba zapłacić 220 tys. zł. Ten poziom cen w pełni uzasadnia luksusowy standard mieszkań w obiekcie i lokalizacja.

W cenie 235 tys. zł można kupić dwupokojowe mieszkanie w cieszącym się dużym zainteresowaniem klientów kameralnym budynku Willa Wiślana na warszawskim Tarchominie, którego budowę rozpoczęliśmy w kwietniu br.

W Warszawie za atrakcyjną cenowo uważana jest również nasza oferta w osiedlu Wrzosowa Aleja na Białołęce. Dwupokojowe lokum o powierzchni 35 mkw. w trzykondygnacyjnym budynku z mini-ogródkami kosztuje w tym projekcie 251 tys. zł.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

W Osiedlu Łomianki oferujemy mieszkania 51 metrowe w cenie 297 tys. zł. Z kolei w Osiedlu Natura w Wieliszewie ceny naszych największych mieszkań zaczynają się od 3890 zł za mkw. i bez wątpienia należą do najniższych na rynku stołecznym i podwarszawskich nieruchomości, nie wspominając o obrzeżnych dzielnicach Warszawy, gdzie na zakup mieszkania trzeba wydać często znacznie więcej.

W Osiedlu Natura w Wieliszewie dostępne są lokale o powierzchni od 27 mkw. do 67 mkw., zaś w Łomiankach metraże mieszkań zaczynają się od 36 mkw., a kończą na rodzinnych i przestronnych lokalach 102-metrowych.

Marta Drozd-Piekarska, pełnomocnik zarządu w Allcon Osiedla

W naszej aktualnej ofercie najtańsze opcje możemy zaproponować w inwestycji NEXO w Pucku. To wakacyjne mieszkania jednopokojowe w metrażu 26 mkw. w cenie od 220 tys. zł brutto. W Trójmieście dobrą ofertą jest Osiedle Gdyńskie z mieszkaniami dwupokojowymi w cenie od 300 tys. zł brutto. Ciekawe propozycje lokali mamy też w Kamienicach Malczewskiego w Gdańsku, gdzie ceny mieszkań dwupokojowych o powierzchni 46-58 mkw. kształtują się w przedziale 415 tys. zł do 550 tys. zł brutto.

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

W tej chwili najtańsze spośród mieszkań w naszej ofercie to 31-metrowa kawalerka w poznańskim Fyrtlu Wilda, którą można kupić w cenie nieco ponad 269 tys. zł oraz 25-metrowa kawalerka w Diasferze Łódzkiej, której cena wynosi 194 tys. zł.

Justyna Ciesielka, specjalista ds. sprzedaży w Planetbud Development

Najtańsze lokale z naszej oferty można nabyć za 265 tys. zł. Są to przestronne, 50- metrowe mieszkanie z obszernym balkonem, sypialnią, garderobą oraz salonem z aneksem kuchennym zlokalizowane w Zalasewie. To wyjątkowo korzystna oferta, znacznie tańsza od lokali w Poznaniu. Położenie inwestycji zapewnia świetną komunikację ze stolicą Wielkopolski, co sprawia, że klienci chętnie wybierają nasze nieruchomości.

Grzegorz Woźniak, prezes spółki Quelle Locum

Średnie ceny ofertowe mieszkań w Krakowie wahają się w granicach 7-8 tys. zł za mkw. Najtańszym mieszkaniem w naszej, najnowszej inwestycji Park Leśny Bronowice jest dwupokojowy lokal o powierzchni prawie 32 mkw. z ogródkiem o powierzchni 17 mkw., który oferujemy w cenie ponad 239 tys. zł. W podobnej kwocie, 240 tys. zł mamy również mieszkanie dwupokojowe o metrażu 38 mkw. z balkonem o powierzchni ponad 4 mkw.

Piotr Seretny, prezes zarządu Ancona Development

W przedsprzedaży kolejnego etapu budowy inwestycji Cicha Łąka w Józefowie oferujemy mieszkania w cenie od 5750 zł/mkw. Najtańszy lokal o metrażu 33 mkw. kosztuje 203 tys. zł. Termin oddania budynku planowany jest na I kwartał 2021 roku.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Najtańsze mieszkania mamy dostępne w cenie nieznacznie przekraczającej 150 tys. zł brutto w inwestycji Nowe Rokitki zlokalizowanej niedaleko centrum Tczewa. Mieszkanie o powierzchni ponad 30 mkw. kosztuje w niej tylko 163 tys. zł. W gdańskim Osiedlu Pastelowym dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 36 mkw. dostępne jest w cenie około 226 tys. zł. Z kolei w osiedlu Foresta, które także powstaje w Gdańsku, lokal z dwoma pokojami o metrażu ponad 43 mkw. można kupić za 370 tys. zł.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Cena najtańszych mieszkań, które obecnie posiadamy w ofercie wynosi ponad 237 tys. zł. Są to mieszkania typu studio o powierzchni ponad 31 mkw. w inwestycji Apartamenty Nowa Bonarka zlokalizowanej przy ulicy Klonowica w Krakowie.

W Katowicach najtańszy lokal w ofercie dostępny jest w cenie przeszło 273 tys. zł i jest to dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 46 mkw. w nowym etapie inwestycji Bytkowska Park, zlokalizowanej w sąsiedztwie zieleni Parku Bytkowskiego.

Najtańsze mieszkanie w warszawskiej ofercie Wawel Service to dwupokojowy lokal o powierzchni 44 mkw. w inwestycji Słoneczna Leśniczówka, położonej na pograniczu dzielnic Praga Południe i Wawer. Cena lokalu w aktualnie obowiązującej promocji to 335 tys. zł.