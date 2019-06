Bez względu na to, jakich rozmiarów jest twoja kuchnia – możliwości aranżacyjne w przestrzeni kuchennej są naprawdę duże. Wykorzystaj każdy jej fragment i przekonaj się, jak dużo jesteś w stanie w niej zmieścić.

Artykuły na wyciągnięcie ręki

Łatwy dostęp do artykułów kuchennych jest bardzo ważny zarówno w małej, jak i dużej kuchni. Akcesoria, których używasz każdego dnia powinny być na wyciągnięcie ręki. Talerze, kubki czy szklanki uporządkuj w wiszących szafkach – wówczas każdy domownik bez trudu je odnajdzie. Pamiętaj, aby najpierw je posegregować według tego, jak często ich używasz.

Jeśli Twoja kuchnia jest niewielka – może czas pomyśleć o rozstaniu się z zastawą, której nie używasz? Jeśli dojdziesz do wniosku, że przyda Ci się wymiana na nową – w salonach Agata można znaleźć szeroki wybór serwisów kawowo-obiadowych o różnej liczbie elementów, w zależności od zapotrzebowania i miejsca do przechowywania, którym dysponujemy w kuchni. Masz więcej miejsca? Na samej górze w szafce umieść te talerze, kubki czy miski, które są Ci najmniej potrzebne. W mniejszej kuchni świetnie sprawdzą się również haczyki na wybrane, ulubione kubki lub deski do krojenia, które możesz zawiesić pod szafkami. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zagospodarować wolną przestrzeń między meblami kuchennymi a blatem lub dla tych, którym brakuje dekoracyjnych akcentów w kuchni.

Dzięki zróżnicowanym szerokościom i rodzajom szafek umieścisz w nich naczynia rozmaitej wielkości. Możesz zdecydować się na szafki wiszące, stojące, narożne, bądź szuflady różnej głębokości. W ten sposób wykorzystasz każdy centymetr pomieszczenia, w tym trudne do zagospodarowania naroża i przestrzenie pod oknem - zapewnia Jakub Madej, ekspert salonów Agata

Sprytne przechowywanie

Cenisz wygodne i praktyczne rozwiązania? Jeśli planujesz remont kuchni – szafki z systemami cargo idealnie się sprawdzą! Szafki mogą być wyposażone w wysokie lub niskie wysuwane carga (półki) oraz wielofunkcyjne kosze. Za ich sprawą z łatwością zagospodarujesz swoją przestrzeń i utrzymasz porządek. Kształt półek w tym systemie jest zoptymalizowany, aby w maksymalny sposób wykorzystać przestrzeń do przechowywania. W wysuwanych szafkach narożnych umieść garnki oraz przykrywki, które zazwyczaj są problematycznym artykułem do schowania. Natomiast boczne wysuwane szafki, są doskonałym miejscem na artykuły takie jak pudełka, butelki, czy środki czystości. W szufladach umieść specjalne wkłady, które posiadają wyodrębnione komory na sztućce, zapewniając porządek i optymalne wykorzystanie przestrzeni. Doskonałym rozwiązaniem mogą być również kuchnie modułowe qubik, które pozwolą Ci idealnie zagospodarować przestrzeń dzięki możliwości dobierania i układania modułów względem potrzeb. Ponadto pamiętaj, że wszystkie akcesoria możesz posegregować i pochować w plastikowe pojemniki, a następnie umieścić je np. na wiszących szafkach lub na najwyższych półkach. Segregacja to klucz do utrzymania porządku!

Swobodne użytkowanie

Blat to jeden z najważniejszych elementów każdej kuchni. Jest niezbędny do przygotowywania posiłków. Konieczne jest wiec zadbanie o odpowiednią przestrzeń do wykonywania prac kuchennych i czystość. Dlatego pozostaw na blacie jedynie najważniejsze i niezbędne akcesoria i produkty. Zioła w doniczkach nie tylko są bardzo użyteczne, ale pełnią również rolę dekoracyjną. Ponadto, jeśli lubisz mieć przyprawy pod ręką – przechowuj je w dedykowanych słoiczkach, aby nie zwietrzały i zachowały swoją świeżość.

Przydatne mogą być tekstylia lub ręcznik papierowy, który w mniejszej kuchni możesz zawiesić na specjalnym uchwycie przymocowanym do ściany, aby nie zająć przestrzeni na blacie. Niezbędnikami na każdym blacie są również chlebak, który nie tylko ochroni pieczywo przed wyschnięciem, ale będzie również świetną ozdobą oraz pojemniki na kawę, herbatę czy cukier, które wizualnie i praktycznie dopełnią aranżację blatu. Pamiętaj też o komplecie noży – trzymaj je blisko miejsca, w którym przygotowujesz posiłki, abyś zawsze miała je pod ręką i nie musiała szukać w szufladzie pełnej akcesoriów.

Kuchnia to serce domu, dlatego zaaranżuj ją w taki sposób, abyś wspólnie z rodziną i bliskimi czuć się w niej komfortowo. Postaw na wygodę i funkcjonalność, stwarzając stwórz idealną przestrzeń kuchenną!