Portal Wirtualna Polska sprawdził jak idzie budowa tysięcy mieszkań plus? Z najnowszych informacji z ministerstwa inwestycji wynika, że program wciąż kuleje. Po ponad 2 latach oddano 480 lokali, a budowie znajduje się około tysiąca "mieszkań plus". 28 tys. mieszkań wciąż jest w fazie przygotowawczej.

- Przygotowanie inwestycji mieszkaniowej jest procesem złożonym i wymaga poczynienia licznych przygotowań - tłumaczy się Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Usprawiedliwienie pada po interpelacji posłanki Bożeny Kamińskiej, która regularnie pyta o efekty rządowego programu mieszkaniowego.

Do przygotowania inwestycji powołano Krajowy Zasób Nieruchomości, dodatkową państwową instytucję, odpowiedzialną za zarządzanie nieruchomościami. KZN dysponuje już 78 działkami i zbiera zezwolenia na budowę, co urzędnicy przedstawiają jako sukces działalności. Są też i koszty.

W 2017 roku "faza organizacji biura KNZ" pochłonęła 567,8 tys. zł. W ubiegłym roku działalność KZN kosztowała już 4,1 mln zł. W planie na rok 2019 przewidywana kwota na funkcjonowanie tej instytucji to już 11,2 mln zł.

Stanisław Skoczylas, dyrektor Krajowego Zasobu Nieruchomości poinformował WP, że główne koszty organizacji to zakup usług obcych (wynajem powierzchni biurowych, szkolenia dla pracowników, usługi IT), wynagrodzenia, a także opłaty notarialne i delegacje. Nie komentuje, czy to dużo.

Czym dokładnie zajmuje się Krajowy Zasób Nieruchomości? Rządowy program Mieszkanie Plus składa się z dwóch filarów. Mieszkania na wynajem powstające na gruntach samorządowych oraz we współpracy z prywatnymi deweloperami to domena PFR Nieruchomości.