DAC7: Dlaczego fiskus wie o każdym Twoim gościu?

Od 1 lipca 2024 r. obowiązuje w Polsce ustawa wdrażająca unijną dyrektywę DAC7. Platformy takie jak Airbnb i Booking mają obowiązek raportować wszystkie transakcje do urzędu. Oznacza to, że każda osoba, która choć raz sprzedała nocleg, automatycznie trafiła do centralnej bazy danych fiskusa.

Reklama

Kary za niezgłoszenie najmu: 30 000 zł

Bagatelizowanie obowiązku podatkowego może mieć druzgocące skutki. Traktowanie najmu krótkoterminowego (ze względu na dużą rotację i świadczone usługi) jako usługi hotelowej oznacza ścisłe wymogi podatkowe.

Ukrywanie dochodów jest naruszeniem prawa skarbowego, za które kary finansowe sięgają nawet 20-30 tys. zł. Ale to dopiero początek:

VAT 8 proc. od przychodów z najmu.

PIT lub CIT – w zależności od formy prowadzonej działalności.

VAT 23 proc. od prowizji pobieranych przez portale (tzw. odwrócone obciążenie, VAT od importu usług).

Zaległe składki ZUS (jeśli działalność została uznana za regularną).

Lokalne podatki i opłaty na rzecz samorządów.

Jak podkreśla prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, Grzegorz Żurawski w rozmowie z prawo.pl, dla fiskusa każdy jest już "podejrzanym o niepłacenie podatków" od chwili pierwszej rezerwacji.

Czy wynajmujesz zgodnie z prawem? Jak szybko to sprawdzić.

Jeśli zarabiasz na najmie na doby, musisz bezzwłocznie uporządkować swoją sytuację. DAC7 to ostateczny sygnał do legalizacji dochodów. Unikanie opodatkowania jest teraz praktycznie niemożliwe i prowadzi do ryzyka wysokich sankcji.