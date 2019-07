O wiodących, światowych trendach w aranżacji wnętrz, które prezentowane były m.in. podczas Targów Salone del Mobile w Mediolanie opowiada Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz Salonów Agata.

1. Miękkie linie

Coraz wyraźniej przebija się do codziennych aranżacji motyw koła i wszechobecne, opływowe linie mebli. Modne są zaokrąglone, "pękate" tapicerki i meble o nieregularnych, okrągłych kształtach. Nawet design tapicerowanych wezgłowi łóżek podąża tym trendem. Bardzo modne są również okrągłe stoły, które w naturalny sposób integrują i stawiają wszystkich biesiadników na równi. Wynika to poniekąd z faktu, że aktualnie obserwujemy zmierzch kultu jednostki i podkreślanie znaczenia całej rodziny.

2. Eko

Wszyscy chcemy też być coraz bardziej „eko". Nie sposób nie zauważyć, że materiały naturalne przeżywają swój rozkwit - szczególnie drewno, a naturalne aranżacje są coraz bardziej modne. W kontekście kolorystyki dominują delikatnie wyblakłe barwy i multikolorowe aranżacje, które umiejętnie łączą różne elementy wnętrza w 2-3 kolorach, tworząc spójną kompozycję.

Także wśród Klientów salonów Agata obserwujemy trend tworzenia przestrzeni przystosowanej do pracy w domu. Biurka wkomponowane w strefę mieszkalną odznaczają się wielofunkcyjnością i spełniają również inne role, np. toaletek. W Mediolanie prezentowano wiele praktycznych rozwiązań, które z czasem staną się prawdopodobnie standardem.

3. Minimalizm

Gdybym miała określić trend, który najmocniej zaznacza swoją obecność na wielu płaszczyznach – nie tylko w wystroju wnętrz i designie, ale też w modzie czy filozofii życiowej – to wskazałabym na minimalizm. Minimalizm, który stojąc w kontrze do ery konsumpcjonizmu, będzie wielkim powrotem do triumfu jakości nad ilością.