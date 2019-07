Kolor zachodu słońca – delikatny róż

Bez wątpienia jednym z najpiękniejszych letnich widoków jest panorama nadmorskiego horyzontu podczas zachodu słońca. To dlatego tak tłumnie zbieramy się na plażach, obserwujemy niebo i podziwiamy malowniczy widok. Odcień, który najbardziej kojarzy się z końcem letniego dnia, jest jasny róż. I to właśnie pierwsza kolorystyczna inspiracja, którą warto zastosować podczas aranżowania letniej sypialni. Róż w efektowny sposób podkreśli zdobienia wezgłowia, a także wprowadzi przyjemny, "odprężający" klimat do pomieszczenia. Idealny do beztroskiego, wakacyjnego odpoczynku.

Kolor alg morskich – butelkowa zieleń

Zieleń od kilku lat cieszy się olbrzymią popularnością. I trudno się dziwić – jest w końcu kolorem, który wprowadza do wnętrza niewymuszoną i ponadczasową elegancję. To drugi letni trend, którym warto się zainspirować. Zwłaszcza, jeżeli nasza sypialnia jest na tyle słonecznym pomieszczeniem, by wydobyć z "głębokiego" i intensywnego koloru to, co najlepsze. Tutaj również świetnie sprawdzą się tapicerowane zagłówki, najlepiej z dostojnymi pikami w angielskim stylu. Połączenie butelkowej zieleni i fantazyjnych zdobień łóżka pozwoli nam stworzyć piękną aranżację sypialni. Dodajmy do tego złote akcesoria, a wnętrze pomieszczenia zyska wyrafinowany charakter.

Kolor piaszczystej plaży – chłodny beż

Beż to neutralny i stonowany kolor, który przypadnie do gustu wszystkim wielbicielom „bezpiecznych” rozwiązań aranżacyjnych. To również bardzo uniwersalny kolor, który z łatwością dopasujemy do różnych odcieni ścian i ogólnej kolorystyki wnętrza sypialni. Warto również pamiętać, że jest to odcień, który w efektowny sposób podkreśli różnego rodzaju zagłówki łóżek tapicerowanych.

- Jasne tkaniny w ciekawy sposób eksponują nawet najmniejsze zdobienia wezgłowia. Od drobnych, głębokich pików, po regularne, rozległe przeszycia. Jednak beże i biele bardzo dobrze podkreślą również ciekawe kształty mniej zdobionych zagłówków – zwłaszcza tych, które są szersze niż same bryły łóżek. Pamiętajmy przy tym, że choć wysokie wezgłowia są zdecydowanie bardziej zjawiskowym rozwiązaniem, w małych sypialniach lepiej sprawdzą się bardziej filigranowe, ale równie piękne zagłówki – podpowiada Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo.

Kolor rajskiego oceanu – błękit

Kolejnym odcieniem, który towarzyszy nam na każdej widokówce z najbardziej rajskich zakątków świata, jest jasny błękit. Zaletą tego chłodnego koloru jest jego właściwość do optycznego powiększania wnętrza. Dlatego jest świetnym wyborem do letniej aranżacji niewielkich sypialni. Świetnie sprawdzi się zarówno jako kolor tapicerki łóżka, jak i dodatków – ozdobnych poduch, narzut i pledów. Jeżeli okna naszej sypialni wychodzą na południe lub zachód, światło słoneczne sprawi, że w pomieszczeniu zapanuje niezwykle przyjemny klimat pięknego bungalowu, postawionego na słonecznej plaży.

Kolor morskiej piany – biel

Nieśmiertelna i uniwersalna biel to świetny kolorystyczny "kierunek". Bardzo dobrze komponuje się z każdym innym odcieniem. Pasuje również do każdego stylu – od "czystego" minimalizmu, przez przytulny styl skandynawski, po bogato zdobiony angielski, czy francuski styl aranżacyjny. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest połączenie bieli z kontrastującym kolorem – czy to w postaci tapicerki łózka, czy też w postaci drobnych dodatków. W tym drugim wariancie bardzo dobrze sprawdzi się złoto, zieleń oraz granat.