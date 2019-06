Kluczowym czynnikiem decydującym o podjęciu prac remontowych jest okres powstania budynku mieszkalnego. Im jest on starszy tym konieczność przeprowadzenia w nim prac jest większa. Potwierdza to struktura wiekowa polskich budynków – 30 proc. z nich to lokale wybudowane przed 1945 rokiem, kolejne 30 proc. stanowią mieszkania powstałe w latach 1945-1970. Pozostałe 40 proc. to budownictwo najmłodsze.

- Obecna struktura wiekowa budynków mieszkalnych w Polsce jest taka sama dla większości państw europejskich. Polacy podejmują decyzje o remontach najczęściej w przypadku ponad trzydziestoletnich mieszkań. Wynikają one z potrzeby przeprowadzenia w nich generalnych remontów i dopasowania do współczesnych standardów i trendów. Natomiast wśród budynków powstałych powiedzmy po zmianie ustrojowej, czyli po 1989 roku, chodzi głównie o odświeżenie domu, unowocześnienie lub zmianę aranżacji – wymienia Rafał Malik, dyrektor biura zarządzania najmem Funduszu Mieszkań na Wynajem.

Co, kiedy i jak remontujemy

Według portalu Fixly.pl pomieszczeniem najczęściej poddawanym remontowi w 2018 roku była kuchnia. W dalszej kolejności Polacy chętnie odnawiali salony, sypialnie i łazienki. Najrzadziej zaś zajmowali się garażami i aranżacją poddaszy. Zazwyczaj prace ruszają od kwietnia, a ich szczyt przypada na czerwiec i lipiec.

– Podczas przeprowadzanych zmian, wiosną i latem możemy liczyć na sprzyjające warunki pogodowe, wyższą temperaturę i niższą wilgotność. Te czynniki służą np. szybszemu wysychaniu farb i gładzi, co w rezultacie sprawia, że remont trwa krócej. Nie możemy także zapominać o pojawiających się wczesną wiosną trendach i inspiracjach, które zachęcają do reorganizacji przestrzeni wokół siebie – zauważa Rafał Malik.

Najczęściej wykonywanymi przez Polaków pracami remontowymi jest malowanie ścian i sufitów. Na drugim miejscu plasuje się szpachlowanie i gładzenie ścian, a podium zamyka układanie podłóg. Najrzadziej decydujemy się natomiast na wymianę okien, jak i radykalne decyzje, takie jak wyburzanie ścian. Niestety, szczyt sezonu wiąże się z tym, że terminarz najlepszych ekip remontowych jest wypełniony po brzegi. Według Fixly.pl nie mało, bo ok. 33 proc. wszystkich zeszłorocznych remontów, zostało przeprowadzonych na własną rękę, szczególnie jeśli chodzi o wspomniane wyżej prace malarskie.

- W związku ze stale wzrastającymi cenami usług i materiałów budowlanych, a także trudnościami w znalezieniu sprawdzonych i dostępnych czasowo fachowców od remontów mieszkań, Polacy remontujący mieszkania coraz częściej decydują się na samodzielną pracę – informuje Rafał Malik.

Aż 59 proc. ankietowanych Polaków przyznaje, że znalezienie odpowiedniego fachowca to bardzo czasochłonne zajęcie.

W 2019 roku prace remontowe nie będą zwalniać tempa

W roku 2019 przeprowadzenie remontu mieszkania zadeklarowało 75 proc. ankietowanych przez Fixly.pl. Będzie się to wiązało ze wzmożonymi wydatkami Polaków, którzy w większości pieniądze na remont czerpią ze swoich wieloletnich oszczędnościach. Dla tych, którzy takich środków nie posiadają lub na prace remontowe nie mają czasu, rozwiązaniem są mieszkania na wynajem oddawane do użytku praktycznie gotowe do natychmiastowego zamieszkania. Eliminują one konieczność wykańczania czy też przeprowadzania nawet drobnych remontów. Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem na rynku deweloperskim cieszą się mieszkania, które są wykończone w standardzie "pod klucz".

- W przypadku sektora mieszkań na wynajem to już swoista norma, w Polsce udostępnia się przede wszystkim lokale nowe i wyposażone, minimalizując tym samym dodatkowe nakłady finansowe dla wynajmujących. W przypadku oferowanych przez nas mieszkań, jeśli najemca wyprowadza się z naszego lokalu, to mieszkanie jest poddawane gruntownej rewitalizacji. To bardzo ważny proces, żeby kolejni najemcy mogli wejść do odświeżonych mieszkań, przygotowanych specjalnie dla nich. Stawiamy także na kompleksowe podejście do naszych klientów, dlatego w każdej z inwestycji Funduszu oferujemy 24 godzinny serwis w razie wszelkich awarii czy drobnych usterek w mieszkaniach. Takie rozwiązania mają zapewnić komfort i wygodę mieszkańcom naszych inwestycji w całej Polsce – zapewnia Rafał Malik.