Zakaz grillowania na balkonie - kary do 5000 zł

Choć grill to dla wielu symbol letniego relaksu, warto wiedzieć, że na balkonie taka praktyka jest zabroniona. W świetle przepisów przeciwpożarowych, paragraf 4 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, rozpalanie otwartego ognia na balkonach, loggiach i tarasach w budynkach wielorodzinnych może zostać uznane za wykroczenie. Oznacza to, że za grillowanie można zapłacić nawet do 5000 zł grzywny. Dodatkowo, wywołanie w ten sposób pożaru grozi karą za sprowadzenie katastrofy (art. 163 Kodeksu karnego) w wysokości nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Ponadto, dym unoszący się z grilla często dostaje się do mieszkań sąsiadów, co może zostać potraktowane jako immisja, czyli działania zakłócające korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, o którym mówi artykuł 144 Kodeksu cywilnego.

Organizowanie imprez na balkonie - grzywna do 5000 zł

Balkon nie jest przedłużeniem salonu, szczególnie gdy w grę wchodzi organizowanie głośnych spotkań towarzyskich. Krzyki, muzyka na cały regulator i alkoholowe biesiady zakłócające ciszę nocną (od 22:00 do 6:00) są wykroczeniem zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń, który mówi: „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Wysokość grzywny w przypadku wykroczeń wynosi od 20 do 5000 zł.

Kara za wyrzucanie śmieci przez balkon - minimum 500 zł

Wyrzucanie odpadów przez balkon to nie tylko oznaka braku kultury, ale i wykroczenie. Dotyczy to również wyrzucania niedopałków, resztek jedzenia, plastików czy butelek. Tego rodzaju działania mogą być ukarane zgodnie z art. 145 Kodeksu, który mówi: „kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych”.

Co ważne, monitoring lub zgłoszenie przez sąsiadów może być wystarczającą podstawą do ukarania. Warto też pamiętać, że śmieci rzucone z wysokości mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających poniżej.

Palenie papierosów – kontrowersyjny temat

Polskie prawo nie zabrania palenia papierosów na balkonie, jednak coraz więcej wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych decyduje się na regulacje w tym zakresie. Powód? Uciążliwość dla sąsiadów, którzy nie chcą wdychać dymu tytoniowego wpadającego do ich mieszkań przez otwarte okna. Ponadto, palenie na balkonie może zostać potraktowane jako immisja, czyli działanie zakłócające korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, o którym mówi artykuł 144 Kodeksu cywilnego.

Trzymanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców

Na balkonach w budynkach wielorodzinnych nie wolno przechowywać rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa – zwłaszcza tych łatwopalnych lub zagrażających wybuchem. Takie praktyki są zabronione i mogą skutkować konsekwencjami prawnymi. Zasady te wynikają z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przedmioty, których nie wolno trzymać na balkonie, to m.in.:

butle gazowe;

pojemniki z paliwem;

materiały pirotechniczne (np. petardy, fajerwerki);

rozpuszczalniki i farby zawierające substancje łatwopalne;

akumulatory samochodowe.

Za nieprzestrzeganie przepisów grożą sankcje – od nagany, przez grzywnę, aż po areszt, w zależności od poziomu zagrożenia, jakie stworzyły przechowywane materiały.

Opalanie się - w niektórych przypadkach kara do 1500 zł

Nie ma zakazu opalania się na balkonie, jednak w pewnych przypadkach można dostać mandat. Chodzi o opalanie się bez ubrania i wykroczenie z tytułu artykułu 140 Kodeksu wykroczeń, który mówi: „kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

Trzymanie zwierząt - kara pozbawienia wolności do lat 3

Na balkonie nie wolno trzymać zwierząt w sposób zagrażający ich zdrowiu lub życiu. Wynika to z Ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724). Ustawianie kojców, bud dla psów czy klatek dla królików lub ptaków może zostać zakwestionowane przez organizacje prozwierzęce, spółdzielnię mieszkaniową lub sąsiadów.

Zabronione jest:

trzymanie zwierząt bez dostępu do cienia i wody;

zostawianie ich na balkonie podczas upałów lub mrozów;

przywiązywanie psów do balustrady.

Trzymanie zwierząt w nieodpowiednich warunkach, jest formą znęcania się nad nimi i podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności oraz karze finansowej.