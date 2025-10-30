Lewandowski ma środki na inwestycje
Lewandowski za sezon gry w barwach Barcelony zarabia ponad 20 milionów euro. Jego majątek wyceniany jest na 723 miliony złotych. To daje mu 97. miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków.
Lewandowski nie śpi na zarobionych pieniądzach tylko je inwestuje m.in. gastronomię, odzież, startupy, w branżę spożywczą, rolnictwo i energię odnawialną. 37-latek aktywny jest też na rynku nieruchomości.
Schron przeciwlotniczy w apartamentowcu Lewandowskiego
Najnowszym biznesowym ruchem Lewandowskiego jest budowa apartamentowca na warszawskiej Woli. Nieruchomość, która powstaje przy ulicy Chłodniej 35 będzie miał osiem kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne. Projekt przygotowała pracownia BJK Architekci.
Na parterze budynku mieścić się będą lokale usługowe. W środku do dyspozycji mieszkańców przewidziano basen, strefę SPA, saunę i przestrzeń wellness oraz... schron przeciwlotniczy. Krótko mówiąc będzie luksusowo.
Na mieszkanie u Lewandowskiego stać będzie tylko bogaczy
Na ten luksus jednak będzie stać nielicznych. Za metr kwadratowy w apartamentowcu Lewandowskiego trzeba będzie zapłacić aż 100 tysięcy zł! Sporo, zwłaszcza jeśli pod porównamy cenę z innymi nieruchomościami w tej okolicy. Metr kwadratowy na warszawskiej Woli średnio kosztuje 10 tysięcy zł. Jak widać Lewandowski za "przyjemność" mieszkania w apartamentowcu ze schronem każe sobie płacić dziesięć razy więcej.
