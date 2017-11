Zmiana 1 – Pralka niekoniecznie w łazience

Dotychczas projektanci musieli obligatoryjnie przygotowywać miejsce na pralkę w łazience. Czasy się jednak zmieniają. Coraz więcej osób posiada pralki w innych miejscach niż łazienka (np. w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach pełniących rolę pralni), dlatego ustawodawca dopuszcza umieszczenie tego urządzenia w innym miejscu. W rozporządzeniu pojawił się tylko ogólny zapis, mówiący o tym, że w mieszkaniu należy przewidzieć miejsce na pralkę.

Zmiana 2 – Aneks kuchenny także w kawalerkach

W związku z zapotrzebowaniem na rozwiązania polegające na umieszczeniu w mieszkaniach jednopokojowych aneksów kuchennych, nowelizacja dopuszcza taką możliwość. Projektanci muszą jednak przewidzieć w takim pomieszczeniu wentylację grawitacyjną i kuchnię elektryczną. Przy większych mieszkaniach – przy aneksie kuchennym w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny, także powinna być umieszczona wentylacja. Nowe regulacje dotyczą też okapu. Zarówno w kuchni, jak i w aneksie musi on mieć podłączenie do dodatkowego otworu wywiewnego, a nie jak to często jest spotykane, do przewodu kominowego, co zaburza wentylację w mieszkaniu.

Zmiana 3 – Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania

25 m kw. – tyle może mieć najmniejsze projektowane mieszkanie. Nowelizacja znosi więc przepisy, które ustalały minimalną powierzchnię dla poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu (np. pokój dzienny mógł mieć nie mniej niż 16 mkw.). W ten sposób projektanci będą mieć więcej swobody w planowaniu przestrzeni poszczególnych pomieszczeń. – Ta zmiana powoduje najwięcej kontrowersji w środowisku deweloperów, którzy odpowiadając na potrzeby rynku upowszechnili w ostatnim czasie trend inwestowania w mikroapartamenty. Zdaniem przedstawicieli branży rozporządzenie nie powinno wskazywać nabywcom takich mieszkań, czy określony metraż zapewnia odpowiedni komfort zamieszkania - mówi Marcin Jańczuk z agencji Metrohouse.

Zmiana 4 – Więcej miejsca dla twojego auta

Zmieniają się nie tylko preferencje nabywców mieszkań, ale i samochody jakimi jeżdżą. W związku z tym ustawodawca zwiększa szerokość miejsca postojowego dla samochodu z 2,3 m na 2,5 m. Jednocześnie, gdy mówimy o budynku jednorodzinnym, gdy na działce są wyznaczone maksymalnie dwa miejsca parkingowe, nie ma już norm związanych z parkowaniem w określonej odległości od domu. W praktyce możemy więc postawić swój samochód pod oknem. Dla większych budynków mieszkalnych i np. parkingów do 10 stanowisk odległość ta wynosi 10 m.

Zmiana 5 – Tu nakarmisz i przewiniesz dziecko

Jedna ze zmian z pewnością ucieszy młodych rodziców. W budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 500 mkw., a także stacji paliw (z niektórymi wyłączeniami) nałożono obowiązek zapewnienia pomieszczenia przystosowanego do funkcji karmienia i przewijania dzieci.