Deweloperzy w Polsce w 2016 roku (wg GUS) oddali do użytkowania 79 tys. 179 mieszkań. Ok. 7 proc. lokali kupili obywatele innych krajów.

Liderem zakupów mieszkań wśród obcokrajowców zostali Ukraińcy, którzy kupili w Polsce blisko 64 tys. m. kw. powierzchni. Wyprzedzili Niemców (ok. 43 tys. m. kw.) oraz Brytyjczyków (ok. 18 tys. mkw.) - wynika ze sprawozdania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rok wcześniej (w 2015 roku) najwięcej lokali mieszkalnych kupili Niemcy (ok. 36 tys. mkw.), wyprzedzając Ukraińców (35,5 tys. mkw.).

Wśród nabywców mieszkań w 2016 roku byli też obywatele takich państw egzotycznych jak Autonomii Palestyńskiej, Angoli, Demokratycznej Republiki Konga, Etiopii, Filipin, Ghany, Hongkongu, Libanu, Madagaskaru, Mauritiusa, Nepalu, Nigerii, Sri Lanki, a także Zimbabwe, jak też Chin.

- Pierwsze miejsce Ukraińców to logiczna konsekwencja emigracji zarobkowej - skomentował sprawozdanie Kamil Suskiewicz, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dodał, że nasi wschodni sąsiedzi pracują w budownictwie i gastronomii i oczywiste jest, że muszą gdzieś mieszkać. Wynajmują lokale, ale coraz częściej też decydują się na zakup własnego mieszkania.

W 2016 roku zarejestrowano 4 tys. 648 transakcji dotyczących zakupu lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 294 tys. 951,99 m. kw. oraz 1 tys. 747 transakcji dotyczących zakupu lokali użytkowych o łącznej powierzchni 354 tys. 788,03 mkw. - czytamy w sprawozdaniu MSWiA.

Najwięcej lokali (łącznie mieszkalnych i użytkowych) cudzoziemcy nabyli na terenie woj. mazowieckiego (blisko 294 tys. mkw.) oraz małopolskiego (99,2 tys. mkw.) i dolnośląskiego (57,2 tys. mkw.).

Jak czytamy w sprawozdaniu, najchętniej mieszkania i pomieszczenia użytkowe cudzoziemcy nabywali w dużych miastach takich jak: Warszawa (1963 lokale), Kraków (1016), Wrocław (649), Gdańsk (172) oraz Poznań (131).

Deweloperzy w Polsce oddali do użytkowania blisko 72,2 tys. mieszkań, co jest wynikiem o 26,7 proc. wyższym aniżeli rok wcześniej, kiedy to odnotowano wzrost rzędu 5,8 proc. Wzrosty w 2016 r. były napędzane głównie przez największe rynki – ponad połowa mieszkań w 2016 roku oddano do użytkowania w trzech województwach: mazowieckim (23,3 tys., +43,7 proc. r/r), dolnośląskim (10,7 tys., +32,3 proc. r/r) oraz małopolskim (8,7 tys., +43,7 proc. r/r).