Jakie rośliny kwitną we wrześniu?

Planując ogród, warto pomyśleć o okresie kwitnienia poszczególnych roślin. Najlepiej, kiedy zawsze w ogrodzie coś kwitnie. To nie tylko miłe dla oczu, ale i przyjazne dla zapylaczy. To najbardziej wartościowe zwierzęta na świecie, bez których nie byłoby życia na ziemi takiego jakie znamy. Zwabiajmy je do swoich małych lub większych zielonych zakątków. Niech zapylają kwiaty, niech rosną nam owoce. Cieszmy się widokiem motyli, a nawet fruczaka gołąbka czyli polskiego kolibra.

Mamy schyłek lata, dla niektórych to smutny czas pożegnania z wysokimi temperaturami, a dla innych najpiękniejszy moment w roku. Dlaczego? To moment na powiew orzeźwiającego powietrza po upalnym lecie. Nasyciliśmy się zielenią, wielością barw, a teraz czas na odpoczynek. Zwalniają także rośliny. Jedne zakończyły tegoroczne kwitnienie. Inne najpiękniej wyglądają właśnie wczesną jesienią. Zatem, jakie rośliny kwitną we wrześniu i wzbogacają jesienny ogród?

Jakie kwiaty kwitną we wrześniu?

Okazuje się, że jest wiele roślin, które kwitną we wrześniu. Warto wybrać niektóre z nich i posadzić je w swoim ogrodzie tak, aby z końcem lata także cieszyć się kolorem za oknem. Oto 40 roślin zapewniających kwitnienie we wrześniu:

Wrzos

Hortensja bukietowa, ogrodowa, dębolistna

Róża

Zawilec japoński (zwane także azalią japońską)

Jeżówka

Hibiskus

Żurawka

Aster

Berberys

Dereń

Trawa, np. miskant, rozplenica

Chryzantema

Miechunka

Rozchodnik okazały

Dalia

Begonia

Niecierpek

Pelargonia

Rudbekia

Cynia

Tojad

Zimowit

Krokus jesienny

Gazania

Aksamitka

Złocień

Nasturcja

Nawłoć

Kanna

Budleja Dawida

Rdest Auberta

Tunbergia

Lawenda (drugie kwitnienie)

Perovskia

Werbena patagońska

Kocimiętka

Gaura

Bodziszek

Kosmos

Słonecznik

Wrzesień - kwitną wrzosy i trawy

Wrzesień w ogrodzie to spektakl wrzosów i traw. Wrzosy najlepiej czują się o tej porze roku, zaczynają kwitnąć. Trawy natomiast są w pełnym wzroście, niektóre wypuściły swoje pióropusze i z gracją kołyszą się na wietrze.