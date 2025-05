Kiedy są zimni ogrodnicy w 2025 roku?

Zimni ogrodnicy to określenie trzech następujących po sobie dni w połowie maja, którym w tradycji ludowej przypisuje się nagłe ochłodzenia, często połączone z nocnymi przymrozkami. Obchodzone są one:

12 maja - św. Pankracego;

- św. Pankracego; 13 maja - św. Serwacego;

- św. Serwacego; 14 maja - św. Bonifacego.

W 2025 roku zimni ogrodnicy przypadają od poniedziałku do środy. Choć nazwy te mają korzenie religijne, od pokoleń funkcjonują jako ważne daty w kalendarzu każdego ogrodnika.

To właśnie wtedy, mimo że wiosna jest już w pełnym rozkwicie, często dochodzi do gwałtownych spadków temperatury, które mogą być niebezpieczne dla wysianych już warzyw, kwiatów czy młodych sadzonek drzew owocowych. Z tego powodu wielu doświadczonych ogrodników i działkowców czeka z wysadzaniem bardziej wrażliwych roślin do gruntu właśnie do połowy maja, by uniknąć ryzyka zniszczenia upraw przez niespodziewany mróz. Zimni ogrodnicy są też swego rodzaju sygnałem ostrzegawczym – warto w tym czasie szczególnie uważnie śledzić prognozy pogody, a rośliny przykrywać agrowłókniną lub przenosić pod osłony, jeśli zapowiadane są przymrozki.

Kiedy jest zimna Zośka w 2025 roku?

Bezpośrednio po zimnych ogrodnikach następuje dzień zwany zimną Zośką, obchodzony 15 maja, w dniu wspomnienia św. Zofii. W 2025 roku przypada on w czwartek. Według tradycji, po tym dniu ryzyko przymrozków znacznie maleje, co pozwala ogrodnikom na bezpieczne wysadzanie roślin wrażliwych na zimno.

Czy na zimnych ogrodników 2025 będą przymrozki?

Choć zimni ogrodnicy i zimna Zośka są zjawiskami opartymi na tradycji, często pokrywają się z rzeczywistymi zmianami pogodowymi. W 2025 roku chłodne masy powietrza napłynęły nad Polskę już na początku maja, co skutkuje przymrozkami przed tradycyjnymi datami. W nocy z 5 na 6 maja 2025 roku odnotowano już spadki temperatury i przygruntowe przymrozki od -3°C do -5°C. Prognozy wskazują, że chłodna aura może utrzymać się do połowy maja, z możliwym ociepleniem dopiero w drugiej połowie miesiąca.

Jakie są przysłowia o zimnych ogrodnikach?

Polska tradycja ludowa obfituje w przysłowia związane z zimnymi ogrodnikami, które odzwierciedlają obserwacje pogodowe:

Pankracy, Serwacy, Bonifacy: źli na ogród chłopacy;

Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą!;

Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy!;

Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym mróz ulata;

Jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy.

Te powiedzenia przestrzegają przed zbyt wczesnym rozpoczynaniem prac ogrodniczych, sugerując, że w połowie maja ryzyko przymrozków znacznie maleje.

Jakie są przysłowia o zimnej Zośce?

Zimna Zośka również doczekała się wielu przysłów, które podkreślają jej znaczenie w kalendarzu ogrodniczym:

Święta Zofija kłosy rozwija;

Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją;

Gdy w Zofię zboże do pasa, na zimę chleb i okrasa;

Na świętą Zofiję deszcz po polach bije;

Dla świętej Zosi kłos się podnosi.

Te przysłowia wskazują na przełomowy moment wiosny, po którym można spodziewać się stabilniejszej i cieplejszej pogody, sprzyjającej wzrostowi roślin.