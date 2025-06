Zdrowe, zielone liście to podstawa silnych i plennych pomidorów. Gdy zaczynają żółknąć, ogrodnicy wpadają w panikę. Żółte liście to nie tylko problem estetyczny, ale często poważny sygnał, że roślina cierpi z powodu niedoborów, błędów w pielęgnacji lub chorób. Dowiedz się, dlaczego liście pomidorów żółkną, co to oznacza i jak skutecznie temu zaradzić.