Co to jest barwa światła?

Specjaliści z polskiego sklepu z oświetleniem Ardant.pl zauważają, że nie wszyscy klienci do końca wiedzą co oznaczają niektóre oznaczenia na opakowaniach żarówek. W przypadku oświetlenia led zauważyć można na przykład kolorową skalę z podpisem „4000 K”, co to oznacza? W ten sposób oznacza się właśnie temperaturę barwową światła emitowanego przez żarówkę lub lampę. Parametr ten opisywany jest za pomocą skali Kelwina [K].

Na początku warto zaznaczyć różnicę między barwą a kolorem światła. Nie są to bowiem wbrew pozorom tożsame pojęcia. Barwa światła wynika bowiem z jego temperatury, kolor natomiast nadawany jest przez kolor szkła w żarówce, komponenty diody RGB itp. Kolorów światła może być bardzo wiele, ograniczenie stanowi technologia i wyobraźnia producentów. W przypadku barw światła sprawa wygląda nieco inaczej.

Temperatura barwowa to dość ciekawe zjawisko – z jednej strony określa jak ciepłe jest dane źródło światła, ale nie ma nic wspólnego z wydzielaniem ciepła. Wbrew nazwie nie odnosi się także bezpośrednio do kolorów. Czym więc jest temperatura barwowa? Każde światło – zarówno naturalne jak i sztuczne, posiada obiektywną miarę jego barwy. Kiedy wchodzimy do pomieszczenia od razu jesteśmy w stanie określić czy jest ono przytulne, czy raczej surowe, zimne. I to właśnie zasługa barwy światła. Wyróżniamy trzy główne barwy: neutralną, ciepłą i zimną. Im wyższa temperatura barwowa (więcej kelwinów) tym światło jest chłodniejsze, bardziej zbliżone do białego. Najniższą temperaturę barwową ma więc światło ciepłe: pomarańczowe, żółte, na przykład takie, jakie emituje płomień świecy (1800-1900 K).

Barwy poszczególnych źródeł światła

Temperaturę barwową najłatwiej przedstawia się za pomocą graficznej skali, na której kolor pomarańczowy oznaczony jest jako 2000-2500 stopni Kelwina i oznacza najcieplejsze barwy światła.

Dla ułatwienia wraz z Ardant.pl przygotowaliśmy listę popularnych źródeł światła wraz z informacją o tym, jaką barwę światła emitują:

Światło świecy, 1800-1900 K, barwa ciepła;

Światło lampy sodowej, ok. 2200 K, barwa ciepła;

Światło klasycznej żarówki 2700-3000 K, barwa ciepła;

Światło żarówki metalohalogenkowej, 4000-4500, światło białe, neutralne;

Światło słoneczne, 4800K, światło neutralne;

Światło dzienne (słoneczny dzień około południa), 5000-6000 K, światło neutralne,

Światło z bezchmurnego nieba, 10000 K, światło zimne

Jaka barwa światła jest najlepsza dla oczu i zdrowia?

Czy zdrowe oświetlenie dla oczu to wyłącznie naturalne światło dziennie? Z pewnością ze wszystkich możliwości jest ono najkorzystniejsze dla wzroku, który mniej się przy nim wysila. Niestety, w zależności od pory roku, dni mają różną długość więc naturalne oświetlenie ma codzienny termin ważności. Stąd też tak ważny jest wybór odpowiedniego oświetlenia sztucznego, które nie będzie przy okazji szkodliwe dla oczu.

Skoro wiemy już, że naturalne światło dzienne ma barwę neutralną, łatwo wywnioskować, że warto wybierać żarówki o temperaturze około 3500-5100 K, szczególnie do pomieszczeń, w których przebywasz w ciągu dnia.

Światło słoneczne doskonale imitują żarówki LED o naturalną temperaturę barwową – od 4000 do 4500 [K]. Na etykiecie najczęściej oznaczane są barwą białą, która na skali znajduje się pomiędzy czerwonym i niebieskim kolorem. Tego typu oświetlenie pobudza do działania, poprawia humor, napełnia optymizmem. Ludzie są ukształtowani w taki sposób, by najefektywniej działać w ciągu dnia lub w świetle odpowiadającym słonecznemu.

Poza temperaturą barwową żarówki ważny jest także wskaźnik oddania barw, który nie powinien być niższy niż 80. Wybieraj też żarówki o odpowiedniej liczbie lumenów. Nie tylko bowiem barwa światła, ale również jego intensywność, wpływają na szybkość męczenia się wzroku. W poradniku Ardant.pl znajdziesz przelicznik lumenów na tradycyjne żarówki – innymi słowy dowiesz się jak przeliczyć moc żarówek LED.

Barwa światła a aranżacja wnętrz – jaka barwa do sypialni, jaka do kuchni

Barwa światła ma również ogromne znaczenie w aranżacji wnętrz. Zarówno z punktu widzenia samopoczucia domowników, jak i odbioru pomieszczeń przez inne osoby.

W pomieszczeniach, które mają służyć do relaksu (na przykład w sypialni), warto stosować źródła o ciepłej barwie światła, które będą sprzyjać odpoczynkowi. Sprawią również, że sypialnia stanie się bardziej przytulna, przyjemna w odbiorze.

Nieco chłodniejsze tony, zbliżone do neutralnych, można wykorzystać przy oświetleniu salonu czy jadalni. Sprawi to, że we wnętrzu bez zbytniego wysilania oczu przeczytasz ulubioną książkę, a przy tym zrelaksujesz się, odpoczniesz. Ponieważ neutralne oświetlenie najlepiej służy organizmowi, często wykorzystuje się je również w pokoju dziecięcym.

Najchłodniejsze barwy światła pobudzają do działania, warto więc je zastosować wszędzie tam, gdzie masz coś do zrobienia - w kuchni, gabinecie itp. W dużych zakładach pracy wykorzystuje się często światło powyżej 6000 K w celu zwiększenia produktywności. Choć w warunkach domowych aż tak zimne tony nie są konieczne, to warto wiedzieć, że zimne światło „czyści” wnętrze. Dokładniej mówiąc, pomieszczenia oświetlone w ten sposób po pierwsze wydają się większe, a po drugie bardziej schludne. Z tego powodu niektórzy agenci nieruchomości przed zrobieniem zdjęć mieszkania, wymieniają żarówki na takie, które emitują jak najchłodniejsze barwy światła. Dla klientów wnętrze wyda się wówczas bardziej atrakcyjne.

Jak widać barwa światła to ważny parametr, który nie tylko może uatrakcyjnić aranżację wnętrza, ale wpływa również na samopoczucie i zdrowe oczy. Robiąc zakupy żarówek i lamp, zwróć uwagę, jaką barwę światła emituje urządzenie i dobierz odpowiednią do swoich potrzeb.

Źródło:https://ardant.pl/blog/dlaczego-warto-zwracac-uwage-na-barwe-swiatla/