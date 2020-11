Eksperci portalu RynekPierwotny.pl już od dawna zwracają uwagę na problemy związane z niedoborem mieszkań komunalnych. Można przypuszczać, że wspomniane problemy nasilą się na skutek kryzysu gospodarczego. Przez ostatnie lata dobrej koniunktury (2015 r. - 2019 r.), ich skala nieco się zmniejszyła. Mimo tego, pod koniec 2019 roku na mieszkanie od gminy nadal czekało 150,6 tys. gospodarstw domowych. W przypadku około 48 tys. rodzin i osób samotnych, brak gminnego lokum wstrzymywał eksmisję. Na podstawie danych GUS możemy wywnioskować, że w tym samym czasie niezasiedlonych było aż 55 tys. mieszkań należących do gmin. Eksperci RynekPierwotny.pl tłumaczą wspomnianą sytuację, która tylko z pozoru wydaje się paradoksalna.

Liczba komunalnych pustostanów niestety szybko rośnie

Główny Urząd Statystyczny regularnie podaje nam wiele informacji o stanie zasobu mieszkaniowego gmin. Ta sytuacja dotyczy również danych na temat liczby komunalnych pustostanów. Zgodnie z wynikami analiz GUS-u, które zwykle są publikowane co dwa lata, liczba pustych mieszkań komunalnych i socjalnych zmieniała się następująco:

2003 r. - 21 704 mieszkania

2005 r. - 19 961 mieszkań

2007 r. - 26 788 mieszkań

2009 r. - 30 104 mieszkania

2013 r. - 39 845 mieszkań

2015 r. - 46 367 mieszkań

2016 r. - 49 234 mieszkania

2018 r. - 54 206 mieszkań

Bardzo szybki wzrost liczby komunalnych pustostanów na pewno może niepokoić - tym bardziej, że ma on miejsce w warunkach dużego deficytu gminnych mieszkań. Bardziej dokładne dane GUS, które wzięli pod lupę eksperci RynekPierwotny.pl wskazują, że największą liczbą pustych mieszkań należących do gmin, pod koniec 2018 r. cechowały się następujące miasta i powiaty:

Warszawa - 9 204 mieszkania

Łódź - 7 552 mieszkania

Wrocław - 1 984 mieszkania

pow. pabianicki - 1 959 mieszkań

Katowice - 1 785 mieszkań

Bytom - 1 740 mieszkań

Gdańsk - 1 171 mieszkań

Kraków - 1 170 mieszkań

Wałbrzych - 1 097 mieszkań

Bydgoszcz - 1 097 mieszkań

Szczecin - 876 mieszkań

Chorzów - 836 mieszkań

Poznań - 620 mieszkań

Bielsko-Biała - 527 mieszkań

Toruń - 500 mieszkań

Wyniki dotyczące Warszawy i Łodzi wyglądają źle nawet jeśli weźmiemy pod uwagę ogólną wielkość tych miast oraz liczbę komunalnych lokali na ich terenie. Warto też podkreślić, że na powyższej liście znajdują się niemal wyłącznie średnie i duże środki miejskie.

Samorządy nie mają pieniędzy na remonty starszych lokali

Jeżeli poszukamy wyjaśnienia dla dużej liczby pustych mieszkań należących do gmin, to prawda okaże się bardzo prozaiczna. Dane, które w swoim niedawnym raporcie przytoczył Narodowy Bank Polski wskazują bowiem, że zły stan techniczny jest najważniejszą przyczyną niezasiedlenia komunalnych mieszkań. Eksperci NBP niedawno sprawdzili sytuację dotyczącą lokali komunalnych na terenie miast wojewódzkich. Można przypuszczać, że wyniki tej analizy są reprezentatywne dla wszystkich polskich powiatów i miast na prawach powiatu. Chodzi przede wszystkim o średnie ośrodki miejskie, gdzie problem z komunalnymi pustostanami również jest widoczny.

Analiza Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że pod koniec 2018 r. około 6,5 proc. mieszkań komunalnych z całej Polski było niezamieszkanych. Analogiczny wynik dla sześciu największych miast wojewódzkich (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk) wynosił aż 9 proc. Dokładniejsze dane dotyczące sześciu metropolii wskazują, że w tych ośrodkach miejskich ponad 40 proc. pustostanów zostało wcześniej wyłączonych z użytkowania na mocy decyzji Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego. Analogiczny wynik dla mniejszych miast wojewódzkich też był wysoki, gdyż wynosił niecałe 31 proc. Kolejne 40 proc. pustych lokali z miast wojewódzkich bezskutecznie czekało na szybki remont, bez którego nie można ich było przekazać kolejnym najemcom.

Zapowiadane przez rząd wsparcie remontowe dla samorządów, może nieco złagodzić skutki opisywanego problemu i zmniejszyć liczbę mieszkań komunalnych, które stoją zupełnie puste. Warto jednak pamiętać, że pewna część pustostanów znajduje się w budynkach nadających się już tylko do rozbiórki. Długotrwałe utrzymywanie w gminnej ewidencji lokali z bloków i kamienic, które nie nadają się nawet do kapitalnego remontu to element wirtualnej sprawozdawczości. Może ona stwarzać mylne wrażenie, że gmina posiada nieco więcej lokali niż w rzeczywistości.