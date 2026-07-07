Remonty i budowa coraz droższe. Które materiały podrożały najbardziej?

W sprzedaży detalicznej odnotowano wzrost cen o 1,4 proc., natomiast w handlu hurtowym ceny wzrosły o 5,0 proc.
Materiały budowlane droższe niż przed rokiem
Z kolei w okresie od stycznia do maja 2026 r., w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, ceny ogółem zwiększyły się o 0,8 proc. W kanale detalicznym wzrosły o 0,02 proc., podczas gdy w handlu hurtowym odnotowano wzrost cen o 1,8 proc.
Wzrost cen w maju 2026 r. w porównaniu do maja 2025 r. odnotowano w 14 grupach towarowych, a najwięcej w kategorii izolacje termiczne (o 17 proc.), płyty OSB, drewno (8 proc.), dachy, rynny i izolacje wodochronne (po 7 proc.).
Na tym samym poziomie pozostały ceny w grupach: dekoracje, ogród, hobby i cement, wapno. Spadek cen wystąpił w trzech kategoriach: otoczenie domu, wykończenia oraz wyposażenie, AGD (po 1 proc.).
Największe podwyżki dotyczyły kategorii płyty OSB, drewna
W zakresie cen między styczniem a majem odnotowano wzrost w dziewięciu grupach towarowych. Największe podwyżki dotyczyły kategorii płyty OSB, drewna - o 12 proc.
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