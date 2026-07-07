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Remonty i budowa coraz droższe. Które materiały podrożały najbardziej?

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 09:08
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Remonty i budowa coraz droższe. Które materiały podrożały najbardziej?
Remonty i budowa coraz droższe. Które materiały podrożały najbardziej?/Shutterstock
Materiały budowlane i produkty wykorzystywane w domu oraz ogrodzie ponownie podrożały. W maju ich ceny wzrosły o 3 proc. w ujęciu rocznym, wobec 2,1 proc. wzrostu odnotowanego miesiąc wcześniej – poinformowały Polskie Składy Budowlane.

W sprzedaży detalicznej odnotowano wzrost cen o 1,4 proc., natomiast w handlu hurtowym ceny wzrosły o 5,0 proc.

Materiały budowlane droższe niż przed rokiem

Z kolei w okresie od stycznia do maja 2026 r., w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, ceny ogółem zwiększyły się o 0,8 proc. W kanale detalicznym wzrosły o 0,02 proc., podczas gdy w handlu hurtowym odnotowano wzrost cen o 1,8 proc.

Wzrost cen w maju 2026 r. w porównaniu do maja 2025 r. odnotowano w 14 grupach towarowych, a najwięcej w kategorii izolacje termiczne (o 17 proc.), płyty OSB, drewno (8 proc.), dachy, rynny i izolacje wodochronne (po 7 proc.).

Na tym samym poziomie pozostały ceny w grupach: dekoracje, ogród, hobby i cement, wapno. Spadek cen wystąpił w trzech kategoriach: otoczenie domu, wykończenia oraz wyposażenie, AGD (po 1 proc.).

Największe podwyżki dotyczyły kategorii płyty OSB, drewna

W zakresie cen między styczniem a majem odnotowano wzrost w dziewięciu grupach towarowych. Największe podwyżki dotyczyły kategorii płyty OSB, drewna - o 12 proc.

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Źródło PAP
Tematy: mieszkanianieruchomościremontymateriały budowlane
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oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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