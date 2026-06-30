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Lepiej kupić czy wynająć mieszkanie? Zaskakujące dane NBP

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
30 czerwca 2026, 14:19
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Lepiej kupić czy wynająć mieszkanie? Zaskakujące dane NBP
Lepiej kupić czy wynająć mieszkanie? Zaskakujące dane NBP/Shutterstock
Koszt spłaty kredytu mieszkaniowego i najmu mieszkania zrównał się w I kwartale 2026 r. – wynika z raportu NBP o rynku nieruchomości. Jednocześnie rentowność projektów deweloperskich w siedmiu największych miastach utrzymała się na poziomie ok. 21 proc.

Średnie stawki najmu mieszkania

„Poziom średnich stawek najmu m. kw. mieszkań (nie uwzględniając opłat eksploatacyjnych i opłat za media) w I kw. 2026 r. nieznacznie wzrósł kdk w Warszawie, w niewielkim stopniu spadł w grupie 6 największych miast (6M) i 10M. Koszt obsługi kredytu mieszkaniowego zrównał się z kosztem najmu mieszkania. Liczba jednostek mieszkalnych oferowanych na wynajem przez firmy komercyjne wyniosła w końcu marca 2026 r. ok. 29,9 tys. tj. była nieco wyższa rdr, jednak nadal stanowiła nieznaczny udział w zasobie mieszkaniowym w Polsce (ok. 1 proc.)" - poinformował Narodowy Bank Polski we wtorek.

Zwrot z inwestycji

Z kolei uśredniony zwrot z inwestycji w mieszkania na wynajem w 7M, bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych, kosztów remontów oraz ewentualnych zmian wartości mieszkania, dokonanej ze środków własnych, był nieznacznie wyższy niż oprocentowanie depozytów bankowych, jednak nadal był niższy niż zwrot z inwestycji w 10-letnie obligacje skarbowe.

średnia stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Bank centralny wyliczył także, że szacowana średnia stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) deweloperów mieszkaniowych z projektów inwestycyjnych w 7 największych miastach, utrzymała się na poziomie ok. 21 proc.

„W dalszym ciągu widoczne było jej zróżnicowanie pomiędzy rynkami. Na poziom ROE wpływ miały stabilne ceny transakcyjne mieszkań, wzrost kosztów producentów (robocizna, grunty budowlane, jak i rosnące koszty zarządzania inwestycją wobec sprzedaży niższej od oczekiwanej) oraz sposób finansowania się deweloperów (głównie środki własne, przedpłaty klientów oraz inne zobowiązania)” - napisał NBP w raporcie. (PAP Biznes)

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Źródło PAP
Tematy: najemmieszkaniekupno mieszkania
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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