Zmiany dla właścicieli nieruchomości. Za brak nawet 30 tys. zł kary

Już 30 czerwca 2026 roku wchodzą w życie kluczowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Nowelizacja prawa obejmuje wszystkie lokale przeznaczone na najem krótkoterminowy. Jeśli oferujesz noclegi turystom, musisz zadbać o bezpieczeństwo Twoich gości w sposób zgodny z najnowszymi wytycznymi. Nowe prawo nie różnicuje operatorów. Obowiązki dotyczą każdego, kto wynajmuje pokoje hotelowe i pensjonaty, całe apartamenty (np. przez Booking lub Airbnb), prywatne pokoje w mieszkaniach udostępniane okazjonalnie turystom.

Przepisy wchodzą w życie niezależnie od tego, czy prowadzisz profesjonalną firmę, czy dorabiasz, wynajmując lokum kilka razy w roku. Liczy się fakt świadczenia usług hotelarskich lub krótkoterminowego najmu.

Jakie urządzenia musisz kupić?

Prawo jasno określa, jakie urządzenia zapewnią bezpieczeństwo i uchronią Cię przed karą. Nie wystarczy zakup najtańszego urządzenia z marketu – sprzęt musi spełniać konkretne polskie normy.

Czujnik dymu : Każdy lokal musi posiadać minimum jedno urządzenie zgodne z normą PN-EN 14604.

: Każdy lokal musi posiadać minimum jedno urządzenie zgodne z normą PN-EN 14604. Czujnik tlenku węgla (czadu): Musisz go zamontować, jeśli w Twoim lokalu znajduje się źródło spalania paliwa (np. piecyk gazowy, kominek, kocioł na paliwo stałe lub gaz). To urządzenie musi spełniać normę PN-EN 50291-1.

Z obowiązku montażu zwolnione są jedynie te budynki, w których zainstalowano już profesjonalne, kompleksowe systemy sygnalizacji pożarowej.

Terminy, których nie możesz przegapić

Ustawodawca wprowadził dwa różne harmonogramy dla różnych grup właścicieli nieruchomości. Musisz wiedzieć, w której grupie się znajdujesz:

Najem krótkoterminowy (hotele, apartamenty na doby ): Musisz dostosować lokal do nowych wymogów najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.

): Musisz dostosować lokal do nowych wymogów najpóźniej do Zwykłe gospodarstwa domowe (domy jednorodzinne, mieszkania w blokach): Właściciele, którzy nie wynajmują lokali turystom, mają znacznie więcej czasu. Obowiązek posiadania czujki dymu obejmie Was dopiero 1 stycznia 2030 r.

Bardzo wysokie kary

Ostrzegamy: ignorowanie nowych przepisów to proszenie się o kłopoty. Inspekcje ochrony przeciwpożarowej mogą kontrolować przestrzeganie nowych norm. Brak odpowiednich czujek w wynajmowanym lokalu skutkuje dotkliwymi karami finansowymi, które mogą wynieść nawet 30 tys. zł.

Ponadto, w razie pożaru lub zatrucia czadem w lokalu, który nie spełniał wymogów, możesz ponieść odpowiedzialność cywilną i karną. Ubezpieczyciele również mogą odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli udowodnią, że w lokalu nie dopełniono obowiązków związanych z bezpieczeństwem ppoż.

Co z konserwacją urządzeń?

Samo kupienie i przyklejenie czujnika na ścianę to dopiero połowa sukcesu. Prawo nakłada na właściciela obowiązek konserwacji i eksploatacji urządzeń zgodnie z instrukcją producenta. Regularnie sprawdzaj baterie w czujnikach. Testuj działanie urządzenia za pomocą przycisku "test" (zazwyczaj raz w miesiącu). Pamiętaj o wymianie całego czujnika po upływie daty ważności podanej przez producenta (zazwyczaj po 5-10 latach).