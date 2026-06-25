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Zmiany dla właścicieli nieruchomości. Za brak nawet 30 tys. zł kary

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
wczoraj, 06:04
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najem krótkoterminowy regulacje
Zmiany dla właścicieli nieruchomości. Za brak nawet 30 tys. zł kary/Shutterstock
Właściciele mieszkań i apartamentów na wynajem mają niewiele czasu na dostosowanie się do nowych przepisów przeciwpożarowych. Od 30 czerwca 2026 roku każde miejsce oferujące nocleg krótkoterminowy – od hoteli po prywatne pokoje na Airbnb – musi posiadać sprawne czujniki dymu i tlenku węgla. Niestosowanie się do wymogów grozi surowymi karami finansowymi, sięgającymi nawet 30 tys. zł. Dowiedz się, jakie normy muszą spełniać urządzenia i kto dokładnie podlega pod nowe prawo.

Już 30 czerwca 2026 roku wchodzą w życie kluczowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Nowelizacja prawa obejmuje wszystkie lokale przeznaczone na najem krótkoterminowy. Jeśli oferujesz noclegi turystom, musisz zadbać o bezpieczeństwo Twoich gości w sposób zgodny z najnowszymi wytycznymi. Nowe prawo nie różnicuje operatorów. Obowiązki dotyczą każdego, kto wynajmuje pokoje hotelowe i pensjonaty, całe apartamenty (np. przez Booking lub Airbnb), prywatne pokoje w mieszkaniach udostępniane okazjonalnie turystom.

Przepisy wchodzą w życie niezależnie od tego, czy prowadzisz profesjonalną firmę, czy dorabiasz, wynajmując lokum kilka razy w roku. Liczy się fakt świadczenia usług hotelarskich lub krótkoterminowego najmu.

Jakie urządzenia musisz kupić?

Prawo jasno określa, jakie urządzenia zapewnią bezpieczeństwo i uchronią Cię przed karą. Nie wystarczy zakup najtańszego urządzenia z marketu – sprzęt musi spełniać konkretne polskie normy.

  • Czujnik dymu: Każdy lokal musi posiadać minimum jedno urządzenie zgodne z normą PN-EN 14604.
  • Czujnik tlenku węgla (czadu): Musisz go zamontować, jeśli w Twoim lokalu znajduje się źródło spalania paliwa (np. piecyk gazowy, kominek, kocioł na paliwo stałe lub gaz). To urządzenie musi spełniać normę PN-EN 50291-1.
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Z obowiązku montażu zwolnione są jedynie te budynki, w których zainstalowano już profesjonalne, kompleksowe systemy sygnalizacji pożarowej.

Terminy, których nie możesz przegapić

Ustawodawca wprowadził dwa różne harmonogramy dla różnych grup właścicieli nieruchomości. Musisz wiedzieć, w której grupie się znajdujesz:

  • Najem krótkoterminowy (hotele, apartamenty na doby): Musisz dostosować lokal do nowych wymogów najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.
  • Zwykłe gospodarstwa domowe (domy jednorodzinne, mieszkania w blokach): Właściciele, którzy nie wynajmują lokali turystom, mają znacznie więcej czasu. Obowiązek posiadania czujki dymu obejmie Was dopiero 1 stycznia 2030 r.

Bardzo wysokie kary

Ostrzegamy: ignorowanie nowych przepisów to proszenie się o kłopoty. Inspekcje ochrony przeciwpożarowej mogą kontrolować przestrzeganie nowych norm. Brak odpowiednich czujek w wynajmowanym lokalu skutkuje dotkliwymi karami finansowymi, które mogą wynieść nawet 30 tys. zł.

Ponadto, w razie pożaru lub zatrucia czadem w lokalu, który nie spełniał wymogów, możesz ponieść odpowiedzialność cywilną i karną. Ubezpieczyciele również mogą odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli udowodnią, że w lokalu nie dopełniono obowiązków związanych z bezpieczeństwem ppoż.

Co z konserwacją urządzeń?

Samo kupienie i przyklejenie czujnika na ścianę to dopiero połowa sukcesu. Prawo nakłada na właściciela obowiązek konserwacji i eksploatacji urządzeń zgodnie z instrukcją producenta. Regularnie sprawdzaj baterie w czujnikach. Testuj działanie urządzenia za pomocą przycisku "test" (zazwyczaj raz w miesiącu). Pamiętaj o wymianie całego czujnika po upływie daty ważności podanej przez producenta (zazwyczaj po 5-10 latach).

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Źródło dziennik.pl
Tematy: najem krótkoterminowyczujnik
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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