Które piętro w bloku wybrać? Eksperci wskazują, gdzie żyje się najlepiej

oprac. Olga Skórko
wczoraj, 15:46
Wybór mieszkania to nie tylko metraż i cena, ale także odpowiedni numer piętra. To właśnie kondygnacja, na której zamieszkasz, decyduje o Twoich rachunkach za ogrzewanie, poczuciu prywatności i komforcie podczas letnich upałów. Choć parter kusi ogródkiem, a ostatnie piętro widokiem, eksperci nie mają wątpliwości: najbardziej pożądane są środkowe piętra.

Mieszkania na najniższej kondygnacji często przyciągają niższą ceną i dostępem do własnego kawałka zieleni. Jednak, jak podaje Dom WPROST.pl, po kilku latach entuzjazm często mija.

Mieszkańcy parteru najmocniej odczuwają brak prywatności. Przechodnie zaglądają im w okna, co zmusza do ciągłego zasłaniania rolet. Życie na dole to także hałas z klatki schodowej, trzaskanie domofonu i szum aut na parkingu. W starszych blokach problemem staje się zimna podłoga, która drastycznie podnosi rachunki za ogrzewanie zimą. Statystyki są nieubłagane – partery najczęściej padają ofiarą włamań, co zmusza właścicieli do instalowania krat lub rolet antywłamaniowych.

Ostatnie piętro. Piękny widok, trudna codzienność

Góra bloku gwarantuje brak sąsiadów nad głową i panoramę miasta. Niestety, życie "pod chmurką" ma swoją cenę, zwłaszcza w upalne lata. Jeśli budynek ma słabą izolację, dach błyskawicznie się nagrzewa, a mieszkanie zmienia się w piekarnik. Zimą z kolei ciepło ucieka przez strop, co uderza lokatorów po kieszeni. Największą zmorą jest jednak awaria windy. Wspinaczka na dziesiąte piętro z ciężkimi zakupami lub wózkiem dziecięcym potrafi wykończyć każdego. Dodatkowo w starym budownictwie najwyższe kondygnacje zawsze niosą ryzyko zalania podczas gwałtownych ulew.

Złoty środek. Dlaczego pośrednie piętra wygrywają?

Eksperci rynku nieruchomości zgodnie twierdzą: środek bloku to najlepszy wybór. Mieszkania położone między pierwszym a przedostatnim piętrem oferują najwięcej korzyści. Lokale te otaczają inne mieszkania, co tworzy naturalną barierę. Zimą sąsiedzi "ogrzewają" Cię z każdej strony, a latem Twoje ściany nie nagrzewają się tak mocno jak na górze czy dole. Na tych piętrach hałas uliczny oraz dźwięki z klatki schodowej są znacznie mniej uciążliwe niż na parterze. Awaria windy na drugim czy trzecim piętrze to jedynie drobna niedogodność, a nie logistyczny dramat.

Które piętra Polacy kupują najchętniej?

Największym zainteresowaniem cieszą się lokale na drugim, trzecim i czwartym piętrze. To tam mieszkańcy najrzadziej zgłaszają problemy z wilgocią, przegrzewaniem czy hałasem. Jak podaje Dom WPROST.pl, nowoczesne budownictwo potrafi wyeliminować niektóre wady skrajnych pięter dzięki cichym windom i lepszej izolacji, ale ogólna zasada pozostaje bez zmian: środkowe kondygnacje to najbezpieczniejsza inwestycja w wygodne życie.

