Dziennik Gazeta Prawana logo

Mieszkania w centrum biją po kieszeni. Pod miastem można zaoszczędzić nawet połowę

oprac. Łucja Orzeł
19 maja 2026, 12:56
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Mieszkania w centrum biją po kieszeni. Pod miastem można zaoszczędzić nawet połowę
Mieszkania w centrum biją po kieszeni. Pod miastem można zaoszczędzić nawet połowę/Shutterstock
Różnice w cenach mieszkań na rynku wtórnym w mieście i w gminach sąsiednich mogą przekroczyć 50 proc. - wynika z raportu serwisu Nieruchomosci-online.pl. Dla przykładu metr kwadratowy w Radzyminie może kosztować nawet o 70 proc. mniej niż w Warszawie.

W I kwartale największe różnice procentowe wśród głównych aglomeracji widoczne były we Wrocławiu, gdzie metr kwadratowy mieszkania kosztował średnio o 56 proc. więcej niż pod miastem. W Gdańsku było to 55 proc., w Warszawie – 53 proc., w Krakowie – 48 proc., w Bydgoszczy – 41 proc., w Poznaniu – 40 proc., w Białymstoku – 32 proc., w Łodzi – 26 proc., w Szczecinie – 25 proc., a w Lublinie – 19 proc.

Dylemat kupujących mieszkanie

Osoby szukające nieruchomości stają przed dylematem: kupić droższe i mniejsze mieszkanie w mieście, ale bliżej pracy i codziennych spraw, czy większe, a przy tym wyraźnie tańsze mieszkanie poza jego granicami, ale kosztem dłuższych dojazdów. Jest też grupa osób, które z powodu ograniczonych możliwości finansowych są wręcz skazane na szukanie mieszkania pod miastem” – zauważył Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomosci-online.pl.

Różnice cen w Warszawie i innych miastach

W Warszawie w I kwartale br. średnia cena ofertowa na rynku wtórnym wynosiła 17,9 tys. zł za metr kwadratowy. Mieszkania w przyległych gminach mogą być tańsze od 40 do nawet 77 proc. Różnicę wynoszącą około 60 proc. zaobserwowano m.in. w relacji do cen w Markach czy Legionowie, gdzie cena metra wynosi 11,3 tys. zł, a ponad 70 proc. w porównaniu do Radzymina, gdzie za metr trzeba zapłacić 10,1 tys. zł.

W przypadku Wrocławia, gdzie metr kwadratowy kosztuje średnio 13,4 tys. zł, różnice bywają jeszcze większe. Lokale w stolicy Dolnego Śląska są przeciętnie o 81 proc. droższe niż w gminie Brzeg Dolny (7,4 tys. zł/mkw.) i ponad 140 proc. droższe niż w gminie Wołów (5,5 tys. zł/mkw.).

Mieszkania w Krakowie z ceną 16,8 tys. zł za mkw. są średnio o 63 proc. droższe niż w Skawinie - tam kosztują bowiem 10,3 tys. zł za mkw.

W pozostałych analizowanych miastach największe zaobserwowane różnice pomiędzy miastem a gminami aglomeracji wyniosły: w Gdańsku – 90 proc., Poznaniu – 75 proc., Białymstoku – 74 proc., Bydgoszczy – 67 proc., Szczecinie – 45 proc., Łodzi – 35 proc., Lublinie – 22 proc.

W przypadku domów jednorodzinnych relacja między głównym miastem a gminami aglomeracji wygląda już inaczej niż w przypadku mieszkań. Przewaga cenowa miasta nadal jest widoczna, ale zwykle okazuje się mniejsza, a w części regionów się zaciera. Kupujący częściej patrzą tu na przestrzeń, działkę i komfort życia, dlatego gminy aglomeracji bywają nie tylko konkurencyjne, ale w niektórych przypadkach również droższe od głównego miasta” – zauważył Bieńkowski.

Najwyższe różnice cen domów w miastach

Wśród 10 największych miast najwyższą różnicę w cenach ofertowych widać w Krakowie (11 tys. zł/mkw.), gdzie domy wolnostojące są droższe niż w sąsiadujących gminach średnio o 45 proc. W Gdańsku (10,2 tys. zł/mkw.) – drożej jest średnio o 40 proc., w Białymstoku (6,7 tys. zł/mkw.) – 36 proc., Wrocławiu (9,1 tys. zł/mkw.) – 22 proc., Poznaniu (8,7 tys. zł/mkw.) – 19 proc., w Warszawie (10,9 tys. zł/mkw.) – 16 proc., w Łodzi (6,9 tys. zł/mkw.) o 13 proc., w Bydgoszczy (5,9 tys. zł/mkw.) o 4 proc.

W Lublinie (7 tys. zł/mkw.) różnica jest niemal niezauważalna, a w Szczecinie (7 tys. zł/mkw.) domy w granicach miastach są średnio o 3 proc. tańsze niż w gminach aglomeracji.

Raport „To my. Lokalnie 2026” został przygotowany przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl. Partnerem raportu jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: mieszkanianieruchomościcena za metr kwadratowy
Powiązane
Duże miasta notują spadek sprzedaży mieszkań. Czy ceny pójdą w górę?
Duże miasta notują spadek sprzedaży mieszkań. Czy ceny pójdą w górę?
mieszkanie osiedle bloki deweloper nieruchomość
Które piętro w bloku wybrać? Eksperci wskazują, gdzie żyje się najlepiej
Dofinansowanie do wymiany dachu 2025
Ile bierze dekarz w 2026 roku? Stawki fachowców poszły w górę
Budowlanka w dołku? Nastroje w branży najgorsze od 3 lat
Budowlanka w dołku? Nastroje w branży najgorsze od 3 lat
W Warszawie takie mieszkania sprzedają się najlepiej. Transakcje pokazują ciekawy obraz rynku
W Warszawie takie mieszkania sprzedają się najlepiej. Transakcje pokazują ciekawy obraz rynku
Kupować teraz czy czekać? Nowe dane o cenach mieszkań z drugiej ręki
Kupować teraz czy czekać? Nowe dane o cenach mieszkań z drugiej ręki
oprac. Łucja Orzeł
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMieszkania w centrum biją po kieszeni. Pod miastem można zaoszczędzić nawet połowę »
Zobacz
|
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Mazda CX-5 na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie "czarny piątek" dla kierowców
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj