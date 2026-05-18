Dziennik Gazeta Prawana logo

Duże miasta notują spadek sprzedaży mieszkań. Czy ceny pójdą w górę?

oprac. Łucja Orzeł
18 maja 2026, 11:38
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Duże miasta notują spadek sprzedaży mieszkań. Czy ceny pójdą w górę?
Duże miasta notują spadek sprzedaży mieszkań. Czy ceny pójdą w górę?/Materiały prasowe
Deweloperzy działający na siedmiu największych rynkach w Polsce w kwietniu br. sprzedali o 8,9 proc. mniej mieszkań niż w marcu, a ceny wzrosły średnio o 0,6 proc. - wynika z opublikowanego Barometru Cen Mieszkań portalu Tabelaofert.pl.

Jak wynika z barometru, w kwietniu 2026 roku deweloperzy działający w Warszawie, we Wrocławiu, w Trójmieście, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach sprzedali łącznie 3,9 tys. mieszkań, co oznacza spadek o 8,9 proc. względem marca.

W Warszawie sprzedano o około 20 proc. mieszkań mniej

Zdaniem autorów raportu spadek jest wynikiem marcowego przyspieszenia decyzji zakupowych części klientów kredytowych, którzy obawiali się wzrostu kosztów finansowania. Największe miesięczne spadki sprzedaży odnotowano w Warszawie oraz we Wrocławiu — po około 20 proc. Z kolei wzrosty liczby sprzedanych mieszkań miały miejsce w Poznaniu (25,2 proc.) oraz w Łodzi (15,8 proc.).

Średnia cena mieszkań na siedmiu największych rynkach wyniosła w kwietniu 16 tys. 11 zł za mkw., co oznacza wzrost o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym. W porównaniu z grudniem 2025 r. średnia cena wzrosła o 1,7 proc. Zdaniem autorów badania wzrost wynika z szybszej sprzedaży tańszych mieszkań, które w ostatnich tygodniach cieszyły się dużym zainteresowaniem kupujących.

W ubiegłym miesiącu konsumenci najchętniej wybierali gotowe mieszkania (32 proc.). Na koniec kwietnia w gotowych projektach dostępnych było 15,6 tys. lokali, co stanowiło blisko 23 proc. całej oferty deweloperskiej na siedmiu największych rynkach.

Średnia cena za mieszkanie w Warszawie 19,6 tys. zł za mkw.

W Warszawie średnia cena mieszka wzrosła o 1,3 proc., a spadek odnotowano we Wrocławiu - o 1,5 proc. W pozostałych analizowanych miastach ceny były stabilne, a miesięczne zmiany nie przekraczały 1 proc. W ujęciu rocznym spadki średnich cen odnotowano w Łodzi i Katowicach, podczas gdy Warszawa zanotowała wzrost o blisko 5 proc. rdr.

Średnia cena wszystkich mieszkań w Warszawie wyniosła w kwietniu 19,6 tys. zł za mkw., podczas gdy w segmencie popularnym, który stanowi 68 proc. warszawskiej oferty, było to 16,3 tys. zł za mkw. Największe różnice pomiędzy średnią ceną wszystkich mieszkań a cenami w segmencie popularnym odnotowano w Trójmieście (ok. 22 proc. mdm) oraz w Warszawie (ok. 16 proc. mdm). To właśnie na tych rynkach duży udział drogich inwestycji premium najmocniej wpływa na średnią cenę dla całego miasta - podali autorzy badania.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Warszawarynek nieruchomościsprzedaż mieszkań
Powiązane
Zasiłek pielęgnacyjny 2026
Świadczenie przedemerytalne 2026. Jak dostać niemal 2000 zł z ZUS przed emeryturą?
mieszkanie osiedle bloki deweloper nieruchomość
Które piętro w bloku wybrać? Eksperci wskazują, gdzie żyje się najlepiej
Dofinansowanie do wymiany dachu 2025
Ile bierze dekarz w 2026 roku? Stawki fachowców poszły w górę
Seniorzy nie będą zadowoleni. Tak mogą wzrosnąć emerytury w 2027 roku
Seniorzy nie będą zadowoleni. Tak mogą wzrosnąć emerytury w 2027 roku
Polish,Banknotes,Of,One,Hundred,And,Two,Hundred,Zlotys,,Randomly
Koniec 800 plus oraz 13. i 14. emerytury? Sejm zdecydował
W Warszawie takie mieszkania sprzedają się najlepiej. Transakcje pokazują ciekawy obraz rynku
W Warszawie takie mieszkania sprzedają się najlepiej. Transakcje pokazują ciekawy obraz rynku
oprac. Łucja Orzeł
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDuże miasta notują spadek sprzedaży mieszkań. Czy ceny pójdą w górę? »
Zobacz
|
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Mazda CX-5 na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie "czarny piątek" dla kierowców
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj