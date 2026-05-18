Duże miasta notują spadek sprzedaży mieszkań. Czy ceny pójdą w górę?

Jak wynika z barometru, w kwietniu 2026 roku deweloperzy działający w Warszawie, we Wrocławiu, w Trójmieście, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach sprzedali łącznie 3,9 tys. mieszkań, co oznacza spadek o 8,9 proc. względem marca.

W Warszawie sprzedano o około 20 proc. mieszkań mniej

Zdaniem autorów raportu spadek jest wynikiem marcowego przyspieszenia decyzji zakupowych części klientów kredytowych, którzy obawiali się wzrostu kosztów finansowania. Największe miesięczne spadki sprzedaży odnotowano w Warszawie oraz we Wrocławiu — po około 20 proc. Z kolei wzrosty liczby sprzedanych mieszkań miały miejsce w Poznaniu (25,2 proc.) oraz w Łodzi (15,8 proc.).

Średnia cena mieszkań na siedmiu największych rynkach wyniosła w kwietniu 16 tys. 11 zł za mkw., co oznacza wzrost o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym. W porównaniu z grudniem 2025 r. średnia cena wzrosła o 1,7 proc. Zdaniem autorów badania wzrost wynika z szybszej sprzedaży tańszych mieszkań, które w ostatnich tygodniach cieszyły się dużym zainteresowaniem kupujących.

W ubiegłym miesiącu konsumenci najchętniej wybierali gotowe mieszkania (32 proc.). Na koniec kwietnia w gotowych projektach dostępnych było 15,6 tys. lokali, co stanowiło blisko 23 proc. całej oferty deweloperskiej na siedmiu największych rynkach.

Średnia cena za mieszkanie w Warszawie 19,6 tys. zł za mkw.

W Warszawie średnia cena mieszka wzrosła o 1,3 proc., a spadek odnotowano we Wrocławiu - o 1,5 proc. W pozostałych analizowanych miastach ceny były stabilne, a miesięczne zmiany nie przekraczały 1 proc. W ujęciu rocznym spadki średnich cen odnotowano w Łodzi i Katowicach, podczas gdy Warszawa zanotowała wzrost o blisko 5 proc. rdr.

Średnia cena wszystkich mieszkań w Warszawie wyniosła w kwietniu 19,6 tys. zł za mkw., podczas gdy w segmencie popularnym, który stanowi 68 proc. warszawskiej oferty, było to 16,3 tys. zł za mkw. Największe różnice pomiędzy średnią ceną wszystkich mieszkań a cenami w segmencie popularnym odnotowano w Trójmieście (ok. 22 proc. mdm) oraz w Warszawie (ok. 16 proc. mdm). To właśnie na tych rynkach duży udział drogich inwestycji premium najmocniej wpływa na średnią cenę dla całego miasta - podali autorzy badania.