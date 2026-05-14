Ile bierze dekarz w 2026 roku? Stawki fachowców poszły w górę

oprac. Olga Skórko
wczoraj, 09:31
Budowa domu lub wymiana pokrycia to jedne z najdroższych etapów inwestycji. Jak podaje WP, koszty usług dekarskich w 2026 roku wzrosły, a finalna wycena zależy od wielu technicznych detali. Na cenę wpływa nie tylko rodzaj wybranej dachówki, ale też kształt dachu czy lokalizacja budynku. Ile zapłacisz za robociznę i co najmocniej obciąży Twój portfel podczas prac na wysokości?

Fachowcy rzadko podają sztywną cenę przez telefon. Jak podaje WP, dekarze biorą pod uwagę kilka kluczowych czynników, które komplikują pracę i podnoszą koszty:

  • Kształt dachu: Najmniej zapłacisz za prosty dach dwuspadowy. Każde dodatkowe załamanie, lukarna czy skos zwiększają pracochłonność.
  • Wysokość budynku: Praca na wysokich obiektach wymaga ustawienia rusztowań i dodatkowych zabezpieczeń BHP.
  • Rodzaj materiału: Położenie ciężkiej dachówki ceramicznej wymaga więcej siły i precyzji niż montaż lekkiej blachodachówki.
  • Dodatkowe akcesoria: Montaż rynien, stopni kominiarskich czy wyłazów to oddzielne pozycje w kosztorysie.

Aktualny cennik usług dekarskich w 2026 roku

Poniżej prezentujemy średnie stawki za samą robociznę (ceny nie obejmują materiałów). Jak podaje WP, w porównaniu do ubiegłego roku, inwestorzy muszą przygotować się na większe wydatki:

  • Montaż blachodachówki: 60–100 zł/m²
  • Montaż blachy na rąbek: 100–160 zł/m² (wymaga dużej precyzji)
  • Montaż dachówki ceramicznej: 90–160 zł/m²
  • Montaż więźby dachowej (dach dwuspadowy): 50–90 zł/m²
  • Poszycie z membrany: 15–30 zł/m²
  • Krycie papą na deskowaniu: 50–100 zł/m²
  • Montaż okna dachowego: 500–1200 zł za sztukę
  • Montaż rynien i obróbek: 40–80 zł/mb
  • Demontaż starego dachu: 15–40 zł/m²
Lokalizacja ma znaczenie dla ceny

Miejsce budowy bezpośrednio wpływa na stawkę. Najwięcej zapłacą mieszkańcy dużych aglomeracji. Jednak to nie wszystko – jak podaje WP, specyficzne warunki klimatyczne również podbijają koszty. W pasie nadmorskim oraz w górach dekarze doliczają od 10 do 15 proc. do standardowej ceny. Wynika to z konieczności stosowania mocniejszych zabezpieczeń przed silnym wiatrem.

