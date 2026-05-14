Ile bierze dekarz w 2026 roku? Stawki fachowców poszły w górę

Budowa domu lub wymiana pokrycia to jedne z najdroższych etapów inwestycji. Jak podaje WP, koszty usług dekarskich w 2026 roku wzrosły, a finalna wycena zależy od wielu technicznych detali. Na cenę wpływa nie tylko rodzaj wybranej dachówki, ale też kształt dachu czy lokalizacja budynku. Ile zapłacisz za robociznę i co najmocniej obciąży Twój portfel podczas prac na wysokości?
Fachowcy rzadko podają sztywną cenę przez telefon. Jak podaje WP, dekarze biorą pod uwagę kilka kluczowych czynników, które komplikują pracę i podnoszą koszty:
- Kształt dachu: Najmniej zapłacisz za prosty dach dwuspadowy. Każde dodatkowe załamanie, lukarna czy skos zwiększają pracochłonność.
- Wysokość budynku: Praca na wysokich obiektach wymaga ustawienia rusztowań i dodatkowych zabezpieczeń BHP.
- Rodzaj materiału: Położenie ciężkiej dachówki ceramicznej wymaga więcej siły i precyzji niż montaż lekkiej blachodachówki.
- Dodatkowe akcesoria: Montaż rynien, stopni kominiarskich czy wyłazów to oddzielne pozycje w kosztorysie.
Aktualny cennik usług dekarskich w 2026 roku
Poniżej prezentujemy średnie stawki za samą robociznę (ceny nie obejmują materiałów). Jak podaje WP, w porównaniu do ubiegłego roku, inwestorzy muszą przygotować się na większe wydatki:
- Montaż blachodachówki: 60–100 zł/m²
- Montaż blachy na rąbek: 100–160 zł/m² (wymaga dużej precyzji)
- Montaż dachówki ceramicznej: 90–160 zł/m²
- Montaż więźby dachowej (dach dwuspadowy): 50–90 zł/m²
- Poszycie z membrany: 15–30 zł/m²
- Krycie papą na deskowaniu: 50–100 zł/m²
- Montaż okna dachowego: 500–1200 zł za sztukę
- Montaż rynien i obróbek: 40–80 zł/mb
- Demontaż starego dachu: 15–40 zł/m²
Lokalizacja ma znaczenie dla ceny
Miejsce budowy bezpośrednio wpływa na stawkę. Najwięcej zapłacą mieszkańcy dużych aglomeracji. Jednak to nie wszystko – jak podaje WP, specyficzne warunki klimatyczne również podbijają koszty. W pasie nadmorskim oraz w górach dekarze doliczają od 10 do 15 proc. do standardowej ceny. Wynika to z konieczności stosowania mocniejszych zabezpieczeń przed silnym wiatrem.
Źródło Wirtualna Polska
