Ceny mieszkań w marcu: w sześciu miastach w górę, średnia nieznacznie w dół

Sprzedaż przyspieszyła

W publikacji zwrócono uwagę, że względem lutego sprzedaż mieszkań w dziesięciu największych miejscowościach (Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, i aglomeracja śląska) przyspieszyła o 18,05 proc. od początku roku.

Z raportu wynika, że przez ostatni miesiąc łącznie ceny zmieniły się w 16,4 proc. oferowanych mieszkaniach – w 9,5 proc. przypadków zostały one podniesione, a w 6,9 proc. - obniżone. Analiza wykazała, że cena za mkw wzrosła w Lublinie (o 1,2 proc.), Wrocławiu (o 1,1 proc.), Bydgoszczy (o 0,4 proc.), Poznaniu (o 0,25 proc.), aglomeracji śląskiej (o 0,2 proc.) oraz symbolicznie w Łodzi (o 0,02 proc.). Spadki odnotowano natomiast w Warszawie (o 1,6 proc.), Krakowie (o 0,9 proc.), Szczecinie (o 0,9 proc.) i Trójmieście (o 0,7 proc.).

Średnia cena stabilna

Jednocześnie łączna średnia cena ze wszystkich analizowanych miast spadła - o 0,47 proc. do 14 tys. 192 zł. Zdaniem autorów raportu, na spadek złożyły się dwa czynniki - obniżki były rzadsze, ale miały większą skalę niż podwyżki, a ponadto do sprzedaży trafiło więcej tańszych mieszkań niż droższych, co miało się przełożyć na spadek średnich cen.

Najbardziej drożeją mieszkania w Trójmieście

W informacji zaznaczono, że w ujęciu rok do roku ceny mieszkań w Polsce są średnio o 1,5 proc. wyższe, jednak po uwzględnieniu inflacji oznacza to spadek. Największe wzrosty względem marca 2025 r. odnotowano w Trójmieście (o 7,8 proc.), Poznaniu (o 5 proc.), Bydgoszczy (o 4,7 proc.) oraz w aglomeracji śląskiej (o 2,8 proc.). W Warszawie (o 0,8 proc.) i Łodzi (o 0,4 proc.) ceny również rosły, ale wolniej niż inflacja.

W tych miastach mieszkania staniały

Spadki względem ub.r. były natomiast w Krakowie (o 2,0 proc.), Lublinie (o 1,9 proc.) oraz we Wrocławiu (o 3,2 proc.).

Tabelaofert.pl to portal nieruchomościowy, działający od 2001 roku.