20 maja 2026. Data, której nie mogą przegapić wynajmujący

Polska wdraża unijne rozporządzenie 2024/1028, które nakłada na kraje członkowskie obowiązek pełnej kontroli nad usługami najmu krótkoterminowego. Do tej pory wiele osób oferujących lokale na portalach rezerwacyjnych działało poza systemem. Od 20 maja 2026 roku szara strefa, szacowana przez resort turystyki na 30-35 proc. rynku, przestanie istnieć.

Każdy właściciel nieruchomości oferowanej "na doby" musi zgłosić swój obiekt do miejscowo właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dane te trafią do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Dopiero po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego będzie można legalnie reklamować swój lokal w internecie.

50 tysięcy złotych kary. Koniec z "partyzantką"

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie zamierza stosować taryfy ulgowej. Jeśli system wykryje, że oferujesz noclegi bez wymaganego wpisu, narazisz się na karę administracyjną sięgającą 50 000 zł. Co ważne, nie będzie to już traktowane jako drobne wykroczenie, lecz poważne naruszenie przepisów.

Nowe prawo nakłada obowiązki nie tylko na właścicieli, ale także na gigantów takich jak Booking.com czy Airbnb. Platformy te zyskają obowiązek weryfikacji numerów rejestracyjnych. Jeśli oferta nie będzie posiadała aktywnego numeru z polskiego rejestru, portal będzie musiał ją natychmiast usunąć pod groźbą sankcji.

"Strefy zakazu". Samorządy zyskają nowe prawo

To jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian. Projekt ustawy przewiduje, że od 1 stycznia 2029 roku rady gmin otrzymają prawo do wyznaczania specjalnych stref, w których najem krótkoterminowy będzie całkowicie zakazany.

Rozwiązanie to ma pomóc w walce z tzw. "turystyfikacją" centrów miast, gdzie mieszkańcy skarżą się na hałas, brak bezpieczeństwa i drastyczny wzrost cen najmu długoterminowego. Samorządy będą mogły elastycznie decydować, czy w danej dzielnicy chcą rozwijać turystykę w mieszkaniach, czy wolą chronić spokój stałych lokatorów. Co istotne, zakazy te nie obejmą hoteli, moteli czy pensjonatów, które podlegają pod inne przepisy kategoryzacyjne.

Regulamin porządkowy w każdym mieszkaniu

Wynajem krótkoterminowy zostanie prawnie zrównany z usługą hotelarską (zdefiniowaną jako usługa trwająca nie dłużej niż 30 dni). W związku z tym, każdy obiekt "inny niż hotelarski" (czyli np. prywatne mieszkanie) będzie musiał posiadać regulamin porządkowy wywieszony w widocznym miejscu, dane osoby kontaktowej dostępnej w razie naruszeń ciszy nocnej, zasady bezpieczeństwa małoletnich (standardy ochrony dzieci przed wykorzystywaniem), jasno określoną dobę hotelową i godziny ciszy nocnej.

Brak spełnienia tych wymogów, stwierdzony podczas kontroli, będzie podstawą do wykreślenia obiektu z ewidencji i zakazu prowadzenia działalności przez rok.

Sąsiedzi zyskają. Kontrole na wniosek

Nowe przepisy dają potężne narzędzie do rąk sąsiadów i wspólnot mieszkaniowych. Jeśli najem w danym budynku jest uciążliwy, osoby zamieszkujące w zabudowie wielorodzinnej lub zarządy wspólnot będą mogły wnioskować o obowiązkową kontrolę lokalu.

Jeśli urzędnicy nie zostaną wpuszczeni do środka lub kontrola wykaże brak spełnienia wymogów (np. przeciwpożarowych lub sanitarnych), obiekt zostanie usunięty z rejestru. Wiceminister Ireneusz Raś spodziewa się, że te rygory skłonią wielu właścicieli do sprzedaży mieszkań lub powrotu do najmu długoterminowego dla rodzin i studentów.

Jak przygotować się do zmian?

Choć termin 20 maja 2026 roku wydaje się odległy, proces legislacyjny przyspiesza. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał 2026 roku. Upewnij się, że Twój lokal spełnia normy przeciwpożarowe i sanitarne. Już teraz warto stworzyć zasady przebywania w obiekcie, które będą zgodne z przyszłą ustawą. Śledź komunikaty gminy. To wójt lub prezydent miasta będzie prowadził ewidencję i nadawał numery.