Chęć Polaków do kupowania mieszkań wciąż rośnie. Deweloperzy utrzymują wysoki poziom sprzedaży – w trzecim kwartale 2019 r. na sześciu największych rynkach sprzedali 16,1 tys. mieszkań. To o 6,3 proc. lepszy wynik niż w drugim kwartale br. 38 proc. mieszkań w całej Polsce kupowanych jest na kredyt. Dotyczy to zwłaszcza grupy lokali nabywanych na własny użytek. Wartość nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych rośnie. W drugim kwartale br. wyniosła 14,7 mld zł i była o 23,5 proc. wyższa niż w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Na wzrost popytu zareagowały banki. NBP informuje, że podniosły one marżę oraz pozaodsetkowe koszty. Innymi słowy: kredyt stał się droższy. Część deweloperów stara się wesprzeć nabywców, oferując im rozwiązania przynoszące oszczędności.

Jedną z najbardziej korzystnych propozycji jest forma finansowania 20/80. W tym systemie za mieszkanie płaci się w dwóch częściach: 20 proc. ceny przy podpisaniu umowy deweloperskiej, a 80 proc. przed odbiorem kluczy. – To bardzo atrakcyjny harmonogram płatności, na który decyduje się coraz więcej naszych klientów. Podkreślają, że jest dla nich korzystny, ponieważ mając 20 procent wkładu własnego, mogą uruchomić przy tym niewielki procent kredytu. W praktyce oznacza to, że klienci mają gwarancję mieszkania, a jednocześnie płacą niewiele do czasu jego wybudowania. To ostatecznie przekonuje ich do zakupu – wyjaśnia Magdalena Gąsienica-Samek z firmy RED Development, która buduje osiedle Red Park na zielonym Dębcu w Poznaniu.

Obecnie trwa realizacja ostatniego etapu inwestycji ze 137 mieszkaniami o zróżnicowanej powierzchni. – Forma finansowania 20/80 dotyczy każdego typu lokalu, niezależnie od wielkości czy liczby pomieszczeń. Wszyscy nasi klienci odnoszą te same korzyści – dodaje Gąsienica-Samek.

Oszczędzić można na dwa sposoby. Albo na niskich odsetkach naliczonych od niewielkiej transzy kredytu w przypadku uruchomienia go przy podpisaniu umowy deweloperskiej, albo – w przypadku kredytu zaciągniętego dopiero przed odbiorem mieszkania - na koszcie odsetek. – Brak konieczności płatności zgodnie z postępami prac na budowie jest dla nabywców realną oszczędnością, gdyż koszt budowy nieruchomości ponosi deweloper. Dzięki temu mogą oni wziąć kredyt później bądź w mniejszym wymiarze, w zależności od wysokości wkładu własnego – wyjaśnia. W wyborze najkorzystniejszych warunków pomagają doradcy finansowi współpracujący z deweloperami.

Finansowanie 20/80 jest opłacalne także dla osób kupujących mieszkania bez zaciągania kredytu. Skorzystać mogą m.in. inwestorzy, bo to przede wszystkim oni płacą gotówką. Podobnie jak inni – mogą rozłożyć płatność w czasie, dzięki czemu w trakcie budowy mieszkań mogą np. kapitał przeznaczony na zakup mieszkania zainwestować w inne dostępne na rynku formy inwestowania.

Myśląc o skorzystaniu z harmonogramu 20/80 należy pamiętać, że ten system finansowania jest ograniczony czasowo, zwykle dostępny jest w początkowym etapie realizacji danej inwestycji. Budowa ostatniego etapu osiedla Red Park rozpoczęła się w sierpniu br. Już teraz zarezerwowanych jest 20 proc. mieszkań, co potwierdza wysoki poziom sprzedaży notowany przez poznańskich deweloperów. Magdalena Gąsienica-Samek informuje, że pomimo szybkiego tempa sprzedaży, wybór nadal jest duży – każdy powinien znaleźć mieszkanie o odpowiedniej dla siebie wielkości i liczbie pokoi.