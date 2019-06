Rynek najmu krótkoterminowego z roku na rok rośnie i stanowi coraz poważniejszą konkurencję dla oferty hoteli. Warto jednak pamiętać, że choć turyści coraz chętniej wybierają prywatne lokale to podobnych propozycji jest wiele i warto zadbać o to, by nasze mieszkanie wyróżniało się na tle innych, podobnych ofert.

Przede wszystkim – lokalizacja

Fakt, że posiadamy mieszkanie w dużym mieście lub miejscowości turystycznej to jeszcze nie wszystko. Bardzo istotna jest jego lokalizacja. Najlepiej by było ono położone blisko centrum lub głównych atrakcji, a także dobrze skomunikowane z pozostałymi częściami miasta. Apartamenty znajdujące się nie tylko w spokojnej, cichej okolicy, ale przede wszystkim atrakcyjnej turystycznie cieszą się znacznie większym zainteresowaniem niż te zlokalizowane na obrzeżach. Musimy bowiem pamiętać, że nie wszyscy goście będą się poruszać samochodem, dlatego tak ważne jest by z naszego apartamentu mogli bez trudu dotrzeć do większości najważniejszych punktów w mieście. Opisując nieruchomość, warto wówczas doprecyzować, że znajduje się ona np. 10 minut od rynku czy też głównego dworca. Dużym zainteresowaniem cieszą się również mieszkania zlokalizowane w okolicy centrów biznesowych czy konferencyjnych.

Wnętrze nowoczesne, ale stonowane

Kluczowe znaczenie ma też wykończenie i wyposażenie lokalu. Największą popularnością cieszą się te urządzone w nowoczesny sposób, jednak musimy mieć na uwadze, że przesadny futuryzm nie sprawdzi się w tym przypadku.

- Jasne barwy powiększające optycznie wnętrze, wysokiej jakości materiały, ergonomiczne i wygodne meble – właśnie na te elementy powinniśmy postawić, by trafić w gust większości potencjalnych najemców – podkreśla Mateusz Sabak, Co-Founder w RentPlanet. Dlatego zamiast artystycznych zdobień, bogactwa faktur oraz kolorów wybierzmy ponadczasowy minimalizm oraz sprzęty, które zachowają swoje walory wizualne podczas długotrwałego użytkowania.

- Co więcej, wybierając wyposażenie lokalu, kierujmy się jego funkcjonalnością tak, by nie zastawić wnętrza ani nie sprawić, że zacznie ono wyglądać na "zagracone” – dodaje ekspert.

Przestronne, dobrze doświetlone mieszkania, w których lokatorzy mogą się swobodnie poruszać, powinny spełnić wymagania większości gości, którzy wybierając mieszkania, bardzo często oczekują, że faktycznie będą się czuli "jak w domu", nie zaś jak w typowym pokoju hotelowym.

Odpowiednia prezentacja oraz promocja

Kiedy wiemy już, że lokalizacja naszego mieszkania spełnia podstawowe wymagania, a jego wnętrze jest przytulne i zachęcające, musimy przygotować odpowiedni opis apartamentu, a także wykonać najlepiej profesjonalną sesję zdjęciową.

- Na tym etapie powinniśmy jasno zaznaczyć, co obejmuje wyposażenie mieszkania, ile osób może w nim przenocować, ile pomieszczeń posiada, a także wskazać te cechy, które przykują uwagę potencjalnego gościa – zaznacza Mateusz Sabak, ekspert RentPlanet. Sesja zdjęciowa powinna natomiast pokazywać mieszkanie w jak najatrakcyjniejszy sposób, potwierdzając jednocześnie wszystkie atuty, jakie zaznaczyliśmy w jego opisie. Zdjęcia wykonane telefonem, przy złym oświetleniu nie będą w tej sytuacji odpowiednie, zwłaszcza że coraz więcej osób decyduje się na przygotowanie nie tylko sesji, ale nawet wirtualnego spaceru. Warto podkreślić, że najistotniejsze jest to, aby zdjęcia odzwierciedlały faktyczny stan mieszkania.

Jak natomiast powinna wyglądać promocja takiego apartamentu? W tym przypadku warto zaufać firmom, które profesjonalnie zajmują się wynajmem krótkoterminowym. – Nasi klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania nieruchomości,

a także jej reklamy, w której korzystamy z naszych własnych kanałów promocyjnych, ale też baz zewnętrznych dostawców czy innych popularnych serwisów tak, by informacja

o ofercie dotarła do jak najszerszego grona potencjalnych klientów w Polsce i zagranicą – zaznacza Sabak.

Ile powinien kosztować nocleg?

Cena noclegu, która z jednej strony zapewni właścicielowi odpowiedni przychód, ale z drugiej zachęci najemców do skorzystania z oferty to wypadkowa wielu czynników. Wymienić można w tym miejscu m.in. lokalizacje mieszkania, miasto, w jakim się znajduje, liczbę innych podobnych propozycji dostępnych w regionie, porę roku czy potencjalny sezon urlopowy. Między innymi właśnie z tego powodu koszt nie może być taki sam przez cały rok, lecz powinien być systematycznie modyfikowany z uwzględnieniem wymienionych wyżej czynników.