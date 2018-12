Lokalizacja wpływa na wszystko

Nie można się też temu dziwić. – Przecież to lokalizacja determinuje, jak daleko trzeba będzie dojeżdżać codziennie do pracy, ile czasu trzeba będzie stracić stojąc w korkach odwożąc dzieci do szkoły lub na dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia. Lokalizacja wreszcie przesądza o tym, jak na co dzień będzie nam się żyło w upatrzonym mieszkaniu – zaznacza Agata Polińska z serwisu Otodom.

Czy będziemy mogli spokojnie spędzić czas w gronie sąsiadów, czy też będziemy skazani na wieczne utyskiwania i niezadowolone spojrzenia? Takie kwestie jak odległość do centrum, do pracy, szkoły, sklepu, ale także wiek i jakość tkanki mieszkaniowej, liczba terenów zielonych oraz powszechna opinia, decydują o tym, jakie miejsce określony teren miasta zajmuje w hierarchii wśród osób rozglądających się za mieszkaniem.

Wybieramy te dzielnice

Postanowiliśmy sprawdzić, które obszary w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Poznaniu cieszą się największym uznaniem osób noszących się z zakupem czterech ścian. Poniższe zestawienie przedstawia najczęściej wyszukiwane rejony na pięciu głównych rynkach mieszkaniowych w Polsce, według statystyk serwisu Otodom.

Najczęściej wyszukiwane lokalizacje mieszkania w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Poznaniu

L.p. Miasto Rejon

1. Warszawa Mokotów

2. Wilanów

3. Śródmieście

1. Kraków Stare Miasto

2. Ruczaj

3. Nowa Huta

1. Wrocław Krzyki

2. Psie Pole

3. Stare Miasto

1. Trójmiasto Wrzeszcz

2. Przymorze

3. Śródmieście

1. Poznań Grunwald

2. Rataje

3. Piątkowo

Opracowanie Emmerson Realty dla serwisu Otodom, na podstawie danych serwisu Otodom

W Warszawie dzielnicą, która obecnie cieszy się największym powodzeniem jest Mokotów. – Wynika to z faktu, iż ten rejon stolicy znajduje się stosunkowo blisko ścisłego centrum miasta. Jednocześnie stawki za mkw. powierzchni mieszkania zarówno z rynku wtórnego, jak i lokali kupowanych prosto od dewelopera są wyraźnie niższe, niż na Śródmieściu. Dlatego wielu warszawiaków rozpoczynając poszukiwania lokum często w pierwszej kolejności sprawdza ofertę właśnie na Mokotowie – tłumaczy Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom. Na drugim miejscu znajduje się Wilanów, a na trzecim wspomniane Śródmieście.

W Krakowie najczęściej wyszukiwanym adresem jest Stare Miasto, a więc tradycyjnie najdroższa dzielnica grodu założonego przez Kraka. Dalej znajdują się Ruczaj oraz Nowa Huta. Rejony, na których w ostatnich latach bardzo intensywnie rozwijało się nowe budownictwo. Dotyczy to zwłaszcza Ruczaju, który na przestrzeni minionych 10 lat całkowicie odmienił swoje oblicze i dzisiaj jest jednym z najbardziej tętniących życiem obszarów Krakowa.

W stolicy Dolnego Śląska sprawy mają się po warszawsku. Stare Miasto jest dopiero na trzecim miejscu najpopularniejszych obszarów Wrocławia, za Krzykami oraz Psim Polem.

Na terenie Trójmiasta wypatrywane są mieszkania zlokalizowane głównie na terenie gdańskich dzielnic Wrzeszcz, Przymorze oraz Śródmieście.

W Poznaniu największe zainteresowanie dotyczy lokali mieszkalnych usytuowanych na Grunwaldzie, Ratajach i Piątkowie.