Ile teraz kosztuje mieszkanie w Polsce? Ceny dla największych miast

oprac. Kamil Nowak
30 kwietnia 2026, 11:52
Nikt już się nie dziwi, że ceny mieszkań w Polsce systematycznie idą w górę. Tak było i tam razem - wynika z nowych danych Otodom. Ceny lokali deweloperskich wzrosły w kwietniu we wszystkich siedmiu głównych miastach. Średnia cena mieszkania w Warszawie zbliża się do symbolicznej bariery 20 tys. zł za mkw.

Ceny mieszkań w Warszawie

Z raportu wynika, że rynek mieszkaniowy staje się coraz bardziej spolaryzowany - np. różnica między średnią stawką ofertową w Warszawie a Łodzi sięga już rekordowych 8,3 tys. zł/mkw. O ile średnia cena w stolicy wciąż idzie w górę, osiągając w kwietniu 19,7 tys. zł/mkw. i nic nie wskazuje na możliwość odwrócenia tego trendu, to już np. w Katowicach można się spodziewać spadku cen.

Średnie ceny ofertowe nowych mieszkań w Warszawie nie chcą przestać rosnąć. Co więcej, dynamika wyraźnie przyspiesza. O ile w marcu wzrost rok do roku wynosił 8,8 proc., o tyle w kwietniu sięgnął już 11,5 proc. Głównym powodem tej zmiany jest struktura nowej podaży. Firmy deweloperskie wprowadzają do sprzedaży coraz droższe mieszkania. W kwietniu ich przeciętna cena sięgnęła 24 tys. zł/mkw.” – wskazała Katarzyna Kuniewicz z Otodom.

Ceny mieszkań w Krakowie

Również w Krakowie na rynkowe stawki coraz silniej oddziałuje nowa podaż. W ubiegłym miesiącu do sprzedaży wprowadzono tam ponad 500 lokali z przeciętną ceną 22,6 tys. zł/mkw. To sprawia, że obecnie za metr kwadratowy w stolicy Małopolski trzeba zapłacić średnio 16,8 tys. zł – o 0,7 proc. więcej w ujęciu miesięcznym i o 3,7 proc. w porównaniu rok do roku. Taki wzrost umacnia Kraków na trzeciej pozycji wśród najdroższych rynków mieszkaniowych w Polsce.

Ceny mieszkań w Trójmieście

Pod względem wysokości cen drugie miejsce utrzymało Trójmiasto, jednak - jak zauważyli eksperci Otodom - dynamika cen na tym rynku zaczyna się kształtować nietypowo. „Wysoki wzrost w ujęciu rocznym na poziomie 13,4 proc. i tym samym rekordowy w skali siedmiu największych rynków w Polsce, może być mylący. Od trzech miesięcy firmy deweloperskie wprowadzają do sprzedaży projekty w cenach niższych od znajdującej się już w sprzedaży oferty rynkowej” - zauważyła Kuniewicz.

Obecnie przeciętna cena ofertowa nowych mieszkań w Trójmieście wynosi 17,6 tys. zł/mkw. I choć w skali roku oznacza to dwucyfrowy wzrost, w ujęciu miesięcznym rynek zaliczył korektę o 0,9 proc. Mimo to nadmorskie lokale deweloperskie wciąż są o 2,7 tys. zł za mkw. droższe niż we Wrocławiu. Przy 50-metrowym mieszkaniu różnica sięga 135 tys. zł.

Ceny mieszkań we Wrocławiu

W stolicy Dolnego Śląska średnie stawki oferowanych mieszkań ponownie spadły poniżej symbolicznej bariery 15 tys. zł/mkw. co oznacza spadek 1,3 proc. miesiąc do miesiąca.

„Na ustabilizowanie się przeciętnej ceny ofertowej wpłynęła przede wszystkim wysoka średnia cena kupowanych mieszkań. W kwietniu dla około 500 sprzedanych lokali wyniosła ona 14,9 tys. zł/mkw. Drugim czynnikiem była duża liczba tańszych wprowadzeń. W tym kwietniu do sprzedaży trafiło ponad 900 mieszkań w średniej cenie 13,1 tys. zł/mkw.” – poinformowała Kuniewicz.

Ceny mieszkań w Katowicach

W ocenie autorów raportu, wiele wskazuje na to, że wkrótce taniej będzie również w Katowicach. W ostatnich miesiącach do sprzedaży trafiają tam lokale w średniej cenie 10,9 tys. zł/mkw., czyli wyraźnie niższej od obecnej oferty rynkowej, która w kwietniu wyniosła 12,5 tys. zł/mkw., co oznacza minimalny wzrost o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca. Spośród największych 7 rynków tańsza pozostaje jedynie Łódź, choć i tam w skali roku ceny wzrosły o 1,3 proc. Obecnie średnia stawka ofertowa za lokal deweloperski na łódzkim rynku sięga 11,4 tys. zł/mkw.

Ceny mieszkań w Poznaniu

Jednym z najbardziej stabilnych rynków w Polsce stał się Poznań, ze średnią ceną ofertową na poziomie 13,7 tys. zł/mkw., co oznacza wzrost o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym i o 6,2 proc. rok do roku.

