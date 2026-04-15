Mieszkania bez perspektywy spadku cen? Nowe dane z rynku

Niewielu klientów i deweloperów spodziewa się spadków cen

Jak wynika z badania IBRIS dla Tabelaofert.pl, w marcu br. 41 proc. klientów spodziewało się wzrostu cen mieszkań, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 38 proc. Stabilizacji cen, podobnie jak w lutym, oczekiwało 27 proc. kupujących. Natomiast 13 proc. widziało przestrzeń na spadki cen mieszkań, wobec 12 proc. miesiąc wcześniej.

Wśród deweloperów 70 proc. liczyło w marcu na stabilizację, a co czwarty spodziewał się wzrostu cen (25,6 proc.) wobec 17,5 proc. w lutym. Tylko 3,9 proc. deweloperów oczekiwało w ubiegłym miesiącu spadku cen mieszkań - podkreślili autorzy badania.

Indeks Zmiany Cen Mieszkań rośnie do najwyższego poziomu od 12 miesięcy

Z raportu wynika, że w marcu wzrósł Indeks Zmiany Cen Mieszkań - z 0,12 do 0,22. Osiągnął tym samym najwyższy poziom w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zdaniem autorów raportu jest to efekt rosnącego miesiąc do miesiąca udziału deweloperów zakładających podwyżki cen.

Tempo sprzedaży słabnie

Jak podano, w marcu 2026 r. Indeks Zmiany Tempa Sprzedaży obniżył się z 0,51 do 0,47, co oznacza lekkie wyhamowanie po bardzo mocnym początku roku. Indeks pozostaje jednak wyraźnie powyżej średniej z 2025 r., co - zadaniem autorów raportu - pokazuje, że deweloperzy nie spodziewają się pogorszenia koniunktury, lecz raczej przejścia do fazy większej ostrożności po stronie popytu.

W raporcie wskazano, że klientów nie ubyło w porównaniu do lutego, ale częściej potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji - ostrożniej i dokładniej porównują oferty.

Udział deweloperów spodziewających się wzrostu sprzedaży zmniejszył się z 58 proc. w lutym do 53,3 proc. w marcu. Równocześnie wzrósł odsetek wskazań „bez zmian” – z 34,6 proc. do 40 proc. Prognozy spadku sprzedaży nadal należą do rzadkości i objęły jedynie 6,7 proc. respondentów - podano.