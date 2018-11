Ekspert salonów Agata podpowiada, gdzie najlepiej sprawdzi się głęboka zieleń, pudrowy róż i ciepły pomarańcz.

Barwy, które z pozoru wydają się trudne do wykorzystania w aranżacji przestrzeni, mogą doskonale odświeżyć wygląd Twojego mieszkania i nadać mu nowy charakter, w sam raz na obecną porę roku. Zainspiruj się jesienią i wprowadź nowe, modne kolory do swoich pomieszczeń.

Intensywna, głęboka zieleń

Ciemna zieleń w tym sezonie pasuje nie tylko do klasycznych wnętrz, ale także tych urządzonych w nowoczesnym lub skandynawskim stylu. Jeśli nie boisz się odważnych zmian – przemaluj jedną ze ścian na ten modny obecnie kolor. Takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach, w których króluje białe wyposażenie.

Jeśli jednak w salonie masz meble drewniane – nie martw się! Ustawione na tle zielonej ściany wyglądają estetycznie i nadają wnętrzu świeżości. Jeśli natomiast w najbliższym czasie planujesz wymianę sofy lub fotela – to idealny moment na wybór tych, w intensywnej, butelkowej zieleni, a złote, drobne akcesoria jak lampki czy ramki nad sofą sprawią, że Twoje wnętrze będzie eleganckie i oryginalne, Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz salonów Agata

Pudrowo-różowe dodatki? Czemu nie!

Co prawda jesień nie kojarzy się z pudrowym różem, ale jest to obecnie bardzo modny kolor, który ze względu na swoją uniwersalność i ponadczasowość dopasuje się niemal do każdego stylu.

W zestawieniu z neutralnymi barwami bieli, szarości, beżu stworzy minimalistyczne lub skandynawskie wnętrze. Czerń, miedź albo złoto uwydatni obecność tej barwy i stworzy nowoczesną i klimatyczną przestrzeń.

Zwracaj uwagę na rodzaj materiału, z którego wykonane są twoje dekoracje. Poduszki, poszewki, koce, a nawet zasłony powinny być z lekkich i przyjemnych w dotyku materiałów. Swój stół w jadalni możesz ozdobić pastelowym bieżnikiem, a okna w salonie podkreślić zasłonami w tym kolorze, Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz salonów Agata

Moc pomarańczowych dodatków

Pomarańczowy to ciepły kolor, który idealne sprawdza się w jasnych wnętrzach. Ze względu na swoją wyrazistość i intensywność sprawia, że z pozoru ponure pomieszczenie staje się ciekawe i bardziej przytulne. Doskonały duet tworzy z łagodnymi kolorami: białym, szarym czy nawet błękitnym! Warto, aby pomarańczowe dodatki znalazły się zarówno w salonie, jak i kuchni czy jadalni. W jaki sposób? Jeśli masz szarą sofę, możesz dobrać do niej pomarańczowe poduszki. Jesteś posiadaczką mebli z jasnego drewna? Wybierz wazon w tym kolorze, a dla dekoracji na stole w jadalni umieść wianek z jesiennych liści. Kilka, drobnych, pomarańczowych akcentów w różnych pomieszczeniach nada Twojemu wnętrzu spójności i harmonii. Nie bój się eksperymentować!