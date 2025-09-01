Mimo że przypomina zwykły papier, w rzeczywistości nim nie jest. Papier powlekany, często spotykany w formie ulotek, broszur, opakowań reklamowych czy błyszczących stron w czasopismach, magazynach, a nawet podręcznikach, nie powinien trafiać do niebieskiego pojemnika na makulaturę. Choć potocznie nazywany jest papierem, jego skład i właściwości sprawiają, że musi być utylizowany w inny sposób.

Ten papier należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane

Papier lakierowany nie może być wyrzucany do niebieskiego pojemnika na makulaturę. Jego właściwym miejscem jest kosz na odpady zmieszane (czarny pojemnik). Dzieje się tak dlatego, że tego rodzaju papier pokryty jest cienką warstwą tworzywa sztucznego, które nadaje mu połysk, chroni przed wilgocią i zwiększa trwałość. Niestety, dodatkowe powłoki sprawiają, że nie ma możliwości oddzielenia poszczególnych warstw w procesie recyklingu, co uniemożliwia jego ponowne przetworzenie. Z tego powodu zużyty papier lakierowany musi trafiać wyłącznie do odpadów zmieszanych.

Reklama

Czego jeszcze nie wrzucać do niebieskiego pojemnika?

Reklama

Do niebieskiego pojemnika nie wolno wrzucać papieru, który nie nadaje się do recyklingu z powodu swojego składu lub zanieczyszczeń. Oprócz oczywistych przykładów, takich jak zabrudzony tłuszczem karton czy mokre chusteczki, do tego pojemnika nie powinny trafiać również paragony, papier termiczny, papier powlekany folią, kalki, tapety, papier woskowany czy lakierowany. Niewłaściwe jest też wyrzucanie tam jednorazowych ręczników papierowych, serwetek i opakowań po żywności, które mogły mieć kontakt z resztkami jedzenia. Obecność tego typu odpadów w niebieskim koszu utrudnia lub wręcz uniemożliwia proces recyklingu, dlatego powinny one trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Jeśli jednak wrzucimy wspomniane materiały do niebieskiego kosza, możemy spotkać się z dotkliwą karą.

Jaki papier wrzucać do niebieskiego pojemnika?

Do niebieskiego pojemnika wrzucamy wyłącznie papier nadający się do recyklingu, czyli taki, który nie zawiera dodatkowych domieszek plastiku, folii czy resztek jedzenia. Mogą to być m.in. gazety, czasopisma, zeszyty, ulotki, papier biurowy, tekturki, pudełka po butach czy opakowania kartonowe, pod warunkiem że są czyste i suche. Do niebieskiego pojemnika można również wrzucać papier pakowy i papierowe torby. Kluczową zasadą jest to, aby papier nie był zabrudzony tłuszczem, mokry ani sklejony materiałami obcymi, ponieważ takie odpady nie nadają się do ponownego przetworzenia.

Jaka kara za niewłaściwą segregację śmieci?

Niewłaściwa segregacja odpadów może wiązać się z różnymi sankcjami, a mandat to tylko jedna z możliwości. Najpoważniejsze konsekwencje dotyczą nielegalnego wyrzucania elektrośmieci do zwykłych koszy. W takim przypadku kara może sięgnąć nawet 5000 zł. Tymczasem zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny powinien być przekazywany do PSZOK-ów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) lub oddawany w sklepie przy zakupie nowego urządzenia. Za wrzucenie papieru lakierowanego do niebieskiego pojemnika grozi z kolei mandat w wysokości do 500 zł, który może nałożyć Straż Miejska.

Często jednak zamiast mandatu stosowane są zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wynika z nich, że osoba, która nie segreguje odpadów, może zostać obciążona wyższą opłatą za ich odbiór: od dwukrotności do nawet czterokrotności stawki za odpady posegregowane. Choć formalnie nie jest to określane mianem kary, w praktyce oznacza dotkliwą finansową konsekwencję dla mieszkańca.