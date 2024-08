Od 1 lipca br. obowiązuje nowe prawo związane z podatkami od najmu nieruchomości. Od tego momentu platformy internetowe, na których zamieszczane są ogłoszenia o wynajmie nieruchomości, muszą wysyłać do urzędu skarbowego dane o sprzedawcach usług związanych z najmem. Następnie urzędy skarbowe sprawdzają, czy taka osoba zapłaciła podatek od każdej transakcji. Osoby, które nie ujmą tych dochodów w rozliczeniu rocznym mogą spodziewać się reakcji fiskusa, który upomni się o zaległe środki.

Najem krótkoterminowy mieszkania - o czym trzeba pamiętać?

Kolejną kwestią, którą trzeba mieć na uwadze jest konieczność dodania mieszkania do ewidencji obiektów hotelarskich, która obowiązuje w danym mieście. Wiele osób zapomina lub nie wie o tej zasadzie. Niestety może to skończyć się nałożeniem kary przez urząd miasta, który kontroluje ewidencję. Zgłoszenie mieszkania do ewidencji nie polega wyłącznie na uzupełnieniu danych na temat nieruchomości. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Jak podaje Business Insider, konieczne jest dołączenie do wniosku opinii sanitarnej, kominiarskiej, a oprócz tego umówienie się na inspekcję Sanepidu. Te czynności trzeba wykonać jeszcze zanim wystawimy ogłoszenie.

Co z działalnością gospodarczą - czy zawsze trzeba ją zakładać? Właściciele mieszkań, którzy sami wystawiają ogłoszenia na portalach, muszą założyć działalność i zarejestrować się jako płatnicy VAT. Osoby, które z różnych powodów nie chcą tego robić, powinny wystawiać ogłoszenia przez pośrednika, wcześniej podpisując z nim umowę o zarządzanie najmem.

Co powinna zawierać umowa najmu?

Osoby, które spełnią wszystkie wymogi prawne, mogą zacząć legalnie działać. Warto pamiętać, że najem krótkoterminowy wymaga sporządzenia umowy w formie pisemnej. Konieczne jest dokładne spisanie danych osobowych najemcy, co ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. W umowie musi też znaleźć się informacja o okresie wynajmu oraz zasadach zwrotu zaliczki lub czynszu w momencie odwołania rezerwacji lub jej skrócenia. Z perspektywy wynajmującego bardzo ważny jest zapis o sposobie płatności czynszu. Najlepiej, aby płatność była z góry.

Należy także zastanowić się nad sposobem zabezpieczenia się przed szkodami. Absolutną koniecznością jest pobranie kaucji. Jeśli jednak mieszkanie ma podwyższony standard, a elementy wyposażenia są kosztowne, warto pomyśleć o dodatkowej formie zabezpieczenia. Wynajmujący często dodają w umowie zapis o możliwości obciążenia karty kredytowej najemcy. Poza tym w dokumencie powinien znaleźć się opis obowiązków najemcy. Właściciele zazwyczaj umieszczają informację o zakazie palenia lub o zakazie wprowadzania zwierząt. Oprócz tego w umowie koniecznie należy umieścić informację o braku możliwości dysponowania lokalem przez najemcę. W ten sposób zabezpieczymy się przed ryzykiem podnajmu lokalu.

