Jakie grzejniki najlepiej oddają ciepło?

Grzejniki to bez dwóch zdań jeden z ważniejszych elementów wyposażenia każdego domu, mieszkania czy budynku użytkowego. To właśnie one zapewniają odpowiedni poziom ciepła w pomieszczeniach, gwarantując tym samym komfort cieplny przebywającym w nich osobom. Jako część całego systemu grzewczego budynku mają one wpływ także na jego efektywność energetyczną. Niektóre z nich pełnią ponadto dodatkowe funkcje – przykładowo, „drabinki” w łazienkach służą często także do suszenia ręczników. Poszczególne rodzaje grzejników różnią się między sobą przede wszystkim materiałem, z którego je wykonano, budową oraz samą technologią działania. Jeśli poszukujesz grzejnika, który najlepiej oddaje ciepło do pomieszczenia, w tej kwestii zdecydowanie wygrywa wariant aluminiowy. Samo jego nagrzewanie trwa znacznie krócej niż w przypadku innych kaloryferów – aluminium to materiał o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym. Wiele zależy jednak od liczby płyt grzejnika oraz ich możliwości. Decydując się na grzejnik z aluminium, możesz obniżyć rachunki za ogrzewanie w stosunku do innych kaloryferów. Tego typu kaloryfery są złożone z kilku połączonych ze sobą członów – ostateczna liczba żeberek zależy od metrażu danego pomieszczenia. W większości mniejszych pokojów grzejniki z małą liczbą członów z powodzeniem ogrzewają całą powierzchnię. Każde żeberko oddaje bowiem odpowiednią ilość ciepła. Jednym z wydajniejszych wariantów są również kaloryfery elektryczne. Wiesz już, jakie grzejniki najlepiej oddają ciepło – a jakie wyróżniamy inne ich rodzaje?

Reklama

Podstawowe rodzaje grzejników

Na rynku dostępne są różne rodzaje grzejników pokojowych, które możemy podzielić ze względu na:

Reklama

materiał, z którego są wykonane – aluminiowe, stalowe i żeliwne;

sposób oddawania ciepła do pomieszczenia – konwektorowe, płytowe, członowe;

miejsce montażu – ścienne, kanałowe, pionowe, poziome i stojące;

rodzaj zasilania – wodne, elektryczne i mieszane;

sposób podłączenia – z podłączeniem dolnym, bocznym oraz modele krzyżowe;

wykończenie – modele tradycyjne, narożne, kanałowe i dekoracyjne (głównie łazienkowe).

Grzejniki stalowe spotykane są w większości nowoczesnych budynków, z kolei aluminiowe to najpopularniejszy model, stosowany w budownictwie od lat. Kaloryfery żeliwne można natomiast spotkać w starszym budownictwie – głównie w blokach. Wiele osób decyduje się na model elektryczny jako dodatkowe źródło ciepła – warto jednak mieć na uwadze, że nie jest on polecany dla osób uczulonych na kurz i roztocza. Oprócz wymienionych typów kaloryferów w sprzedaży dostępne są również tzw. termowentylatory, nazywane inaczej farelkami. To lekkie, przenośne urządzenia o niewielkich rozmiarach, które pozwalają w prosty sposób dogrzać wnętrza. Stanowią one częsty wybór nie tylko do domów – np. do łazienek – ale i do warsztatów czy garażów. Grzejniki mogą być pokryte różnymi powłokami – lakierowanymi, metalizowanymi, chromowanymi i satynowanymi.

Co brać pod uwagę, wybierając grzejnik?

Oprócz wydajności grzejników, podczas poszukiwań warto brać pod uwagę jeszcze kilka innych cech. Znaczenie ma m.in. materiał, z którego je wykonano, oraz ogólna jakość wykonania. Ważny może się okazać również rodzaj lakieru, jakim pokryto urządzenia, czy łatwość utrzymania w czystości elementów grzejących. Co więcej, grzejnik musi zostać prawidłowo dopasowany do systemu grzewczego w danym budynku, rodzaju kotła, a także instalacji hydraulicznej. Dopasowanie dotyczy też samego pomieszczenia – m.in. jego przeznaczenia. Co ważne, na powierzchni 1 m² niezbędna jest moc co najmniej od 60 do nawet 200 W – duże znaczenie ma m.in. izolacja ścian w danym pomieszczeniu. Wybierając grzejnik, warto skupić się głównie na rozwiązaniach cenionych, rekomendowanych producentów. Wówczas możesz zyskać pewność, że inwestujesz w sprawdzone, wysokiej jakości rozwiązania – w decyzji mogą pomóc Ci m.in. opinie innych użytkowników. Dodatkowo, dostępność kodów promocyjnych i zniżek może uczynić twoją inwestycję bardziej opłacalną, co również jest istotnym czynnikiem do rozważenia. Na koniec, warto zwrócić uwagę również na sam design kaloryferów – w końcu to jeden z tych elementów wystroju, które zawsze są widoczne. Odpowiednio dobrany kaloryfer może świetnie dekorować wnętrze. A gdzie najlepiej montować grzejniki, aby działały najefektowniej? Zaleca się takie punkty pomieszczenia, w których ma miejsce największa utrata ciepła. To m.in. okolice drzwi zewnętrznych, miejsca przy oknach czy te zlokalizowane niedaleko kratki wentylacyjnej. Ważne jednak, aby grzejników nie zasłaniały żadne inne elementy, np. meble. Jedyna możliwość to tzw. maskownice, czyli obudowy na kaloryfery, dzięki którym urządzenia grzewcze można dopasować do stylu wnętrza. Nie mogą one jednak ograniczać grzejnika. Warto też mieć na uwadze, że tego typu osłony mogą zabierać nieco ciepła, które zostałoby rozprowadzone po całym pomieszczeniu.

Grzejniki pokojowe – jakie wybrać?

Wybór konkretnego rodzaju grzejnika zależy w dużym stopniu również od samego rodzaju pomieszczenia. Jeśli zastanawiasz się, jaki grzejnik do pokoju wybrać, weź pod uwagę styl wykończenia danego wnętrza, jego metraż czy potrzeby przebywających w nim osób. Przykładowo, dobrym wyborem do salonów czy sypialni w nowoczesnym budownictwie okażą się grzejniki stalowe. Jeżeli pomieszczenie nie jest zbyt duże, można postawić na kaloryfer składający się z jednej lub dwóch płyt – warto jednak mieć na uwadze, że im jest ich więcej, tym większy jest komfort cieplny. Osobom, dla których ma znaczenie wyższa efektywność grzejników, bardziej polecamy wspomniane już członowe grzejniki aluminiowe. Jeśli natomiast zależy Ci na dodatkowym ogrzaniu wnętrza, możesz postawić w konkretnym punkcie pokoju małą elektryczną farelkę lub klasyczny grzejnik elektryczny. Co do zasady, we wszystkich pomieszczeniach domu lub mieszkania montuje się taki sam rodzaj grzejników. Wyjątek stanowią aranżacje, w których montowane jest dodatkowo ogrzewanie podłogowe. Co więcej, w łazienkach stosuje się zazwyczaj kaloryfery drabinkowe, wykorzystywane często dodatkowo jako wieszak na ręczniki.

Ogrzewanie podłogowe a wydajność

Projektując dom swoich marzeń, wiele osób zastanawia się nad montażem ogrzewania podłogowego. W tym przypadku to właśnie podłoga stanowi element grzejny pomieszczenia – ciepło przekazywane jest głównie poprzez promieniowanie. Warto pamiętać, że ogrzewanie podłogowe to ogrzewanie niskotemperaturowe. Jego maksymalna wydajność nie może być wyższa niż 80 W/m². Ze względu jednak na sposób oddawania ciepła i większą powierzchnię tego typu ogrzewania – w porównaniu z tradycyjnymi grzejnikami – umożliwia ono obniżenie temperatury przy zachowaniu takiego samego komfortu cieplnego. To z kolei wiąże się ze sporą oszczędnością w skali całego roku – zwłaszcza jeśli dodatkowo stosowana jest pompa ciepła lub kocioł gazowy. Ogrzewanie podłogowe stanowi ponadto lepszy wybór dla osób alergików, a ponadto daje większe możliwości aranżacji wnętrz.

W odniesieniu do grzejników nie istnieje żadne uniwersalne rozwiązanie, które odpowiadałoby oczekiwaniom każdego – zawsze należy brać pod uwagę osobiste potrzeby, wielkość pomieszczenia czy rodzaj zastosowanego w domu systemu grzewczego. Wiesz już jednak, jakie są najbardziej wydajne grzejniki na rynku – a to może się okazać dużym ułatwieniem podczas poszukiwań. Pozostało więc wybrać odpowiednie kaloryfery do domowych wnętrz i zapewnić ciepło sobie oraz innym domownikom. Porównaj ze sobą możliwości oraz parametry kilku różnych urządzeń i wybierz najlepsze rozwiązanie do swojego domu.