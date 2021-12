Przywracanie do życia zniszczonych, historycznych budynków dawnych zakładów zmienia tkankę miejską i tworzy nowe przestrzenie o niezwykłym klimacie. Bank Pekao, jedna z najdłużej funkcjonujących na polskim rynku instytucji finansowych, aktywnie wspiera rewitalizację.

Tak jest również w przypadku właśnie oddanej do użytku fabryki Norblina, która w nowej formie wraca do funkcjonowania po wielu latach zapomnienia. Dla gości dostępne są koncepty kulturalne, rozrywkowe i gastronomiczne, w tym m.in.: autorskie kino KinoGram, ekologiczny targ – BioBazar oraz największa w stolicy strefa gastronomiczna – Food Town. Wielofunkcyjny kompleks o całkowitej powierzchni ponad 65 tys. mkw. ma też część biurową, która jest już w pełni wynajęta.

Nowe życie tego ważnego na mapie Warszawy punktu nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie instytucji finansowych, które są w stanie z jednej strony zaspokoić oczekiwania tak wielkiego projektu, z drugiej dopasować swoją ofertę do jego wymagań.

Aktywność banku nie opiera się bowiem wyłącznie na samym przekazaniu funduszy. Kredytowanie tak dużych przedsięwzięć wymaga odpowiedniego doświadczenia. Pekao bazuje nie tylko na długoletniej doskonałej współpracy z inwestorami, ale potrafi przedstawić ofertę dopasowaną do aktualnych warunków rynkowych.

Aby oddać obiekt do użytku, uruchomiono finansowanie kredytowe udzielone przez Bank Pekao S.A. (99,3 mln euro) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (60 mln euro), które łącznie ze środkami własnymi Grupy Capital Park pokryły koszty przedsięwzięcia.

To niejedyny projekt, którym bank udowadnia, że jest jednym z liderów również na rynku nieruchomości komercyjnych. Od lat z powodzeniem finansuje inwestycje, które przywracają do życia zniszczone historyczne budynki dawnych fabryk i zakładów. Bank Pekao występuje często jako wyłączny kredytodawca.

Tak jest choćby w przypadku Browarów Warszawskich – na Woli, na terenie dawnego zakładu stworzono kompleks biurowo-mieszkaniowy. Co ważne, nadając obiektowi nowy kształt, zachowano duszę historycznych miejsc – starannie zrewitalizowano zabytkowe zabudowania – Warzelnię, Laboratorium, Wille Schiele czy Leżakownię. Bank Pekao udzielił finansowania przeznaczonego na realizację budynków biurowych w kompleksie na kwotę przekraczającą 87 mln euro.

Pekao może pochwalić się również aktywnością po drugiej stronie Wisły – na warszawskiej Pradze. Tam przecierało bowiem szlaki, biorąc udział w stworzeniu pierwszego kulturalno-rozrywkowego centrum w stolicy. W 2018 r. oddano go do użytku na terenie zabytkowej Wytwórni Wódek „Koneser”. Bank Pekao udzielił projektowi finansowania na ponad 100 mln euro.

Dziś miejsce tętni życiem – oprócz powierzchni biurowych w kompleksie funkcjonuje kilkanaście restauracji, przestrzeń kreatywna dla dzieci, sklepy i usługi, muzea (w tym Muzeum Polskiej Wódki) i galerie sztuki, a także hotel.

Co istotne, miejsce zwiększa też atrakcyjność biznesową miasta. Dobitnym przykładem jest fakt, że na terenie Konesera działa Campus Warsaw, pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej inicjatywa firmy Google wspierająca start-upy.

Innym przykładem zakończonego sukcesem zaangażowania jest Elektrownia Powiśle – zrewitalizowany obiekt, odnawiający historyczną zabudowę XX-wiecznej Elektrowni Warszawskiej. Oprócz części biurowej w projekcie funkcjonuje część handlowa z butikami kilkudziesięciu marek, w tym takich, które pojawiły się po raz pierwszy w Warszawie, a także Food Hall – kilkanaście konceptów gastronomicznych oraz unikalny Beauty Hall – przestrzeń poświęcona urodzie i pielęgnacji. Jest też część mieszkalna oferująca w pełni urządzone mieszkania na wynajem.

Miejsce to cieszy się dużym uznaniem ekspertów – otrzymało nagrodę główną w kategorii „Najlepszy obiekt typu mixed-use” podczas tegorocznej gali MIPIM Awards 2021 – międzynarodowego konkursu nieruchomości. W tym przypadku Bank Pekao wsparł przedsięwzięcie kwotą 130 mln euro.

Projekty kredytowe Banku Pekao na takie powierzchnie nie ograniczają się wyłączne do Warszawy. Trwają prace nad Fuzją – kompleksem realizowanym przez Echo Investment w Łodzi, który przywróci do życia cały kwartał ulic, w tym historyczne budynki dawnej fabryki Karola Scheiblera. Powstanie łącznie ok. 90 tys. mkw. powierzchni o różnych funkcjach – w skład przedsięwzięcia wchodzą biura, mieszkania, usługi, restauracje i punkty gastronomiczne, a także placówki kulturalne. Część już oddano do użytku. Finansowanie Pekao to ponad 30 mln euro.